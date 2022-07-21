Gogoro擴建台南公園親子都會概念店 成為南台灣第一間結合綠能運作門市

繼今年5月在桃園啟用全台首間以綠電營運門市—桃園中華都會概念店，Gogoro今日也宣布以公園親子都會概念設計擴建台南公園門市，並且以台南公園親子都會概念店為稱，成為南台灣第一間結合綠能運作門市。

因應台南市政府近年持續推動補助換購、新購電動車。並且協助建置電能補充設施，Gogoro此次宣布擴建台南公園門市，並且融合公園親子都會概念設計，希望藉此吸引更多用戶加入電動車使用行列，更可藉由超過百坪空間改變傳統機車門市印象，讓帶著小孩的消費者也能輕鬆賞車，同時讓小孩能有更多玩樂空間。

台南市政府秘書長方進呈此次出席Gogoro台南公園親子都會概念店試營運活動時表示，發展永續低碳智慧城市是台南一貫的施政方向，電動機車對環境友善，也有許多智慧功能，因此高度看好電動機車在大台南區域的發展，同時也強調未來台南市政府將持續營造友善的電動機車使用環境，提供台南市民老舊機車汰購補助最高27300元，新購電動機車補助最高17000元，希望持續鼓勵市民使用電動運具。

▲台南市政府秘書長方進呈此次出席Gogoro台南公園親子都會概念店試營運活動

目前台南市成為全台電動車成長速度第一名的城市，加上Gogoro在台南快速拓展多間服務據點，更大幅提升在地服務量能，增加消費者選購電動機車的意願。而此次Gogoro將台南公園門市擴建為親子都會概念店，更成為南台灣首間由綠電供電營運的銷售據點，高度結合台南市推動低碳智慧城市的願景。

在全新設計的Gogoro台南公園親子都會概念店中，一樓將展示近期發表的Gogoro Delight車款，透過時尚獨特的同色系展車空間，搭配精心設計的配件牆，藉此詮釋全新車款針對女性消費者打造想法。

二樓則是開闊明亮的新車展示區及親子遊憩區，並且以偌大的展示空間陳設Gogoro全系列車款，藉此讓消費者輕易挑選出最適合自己的車款，另外也能透過特別設置的親子遊玩區，讓小孩能透過球池、溜滑梯、滑步車與互動螢幕進行玩樂，藉此讓消費者能安心賞車。

▲以Gogoro Delight作為主要視覺陳列

▲Gogoro Delight

▲Gogoro Delight主題裝飾

▲2樓提供偌大的親子互動空間

▲可讓小孩玩樂

▲透過滑步車奔馳

▲以Gogoro車款裝飾的滑步車

▲消費者亦可透過店內iPad查詢車款資訊

▲透過觸控螢幕進行互動

自試營運期間起，凡於Gogoro台南公園親子都會概念店購車，將加送「Gogoro 磁吸巧納包 - 萬用提袋」。而於活動期間至Gogoro台南公園親子都會概念店拍照上傳及打卡，還可獲得 Stay Creative明信片著色紙。

除了Gogoro台南公園親子都會概念店投入營運外，Gogoro也表示安南北安門市與台南健康門市也將在近期內投入在地營運，有望帶動台南在地電動機車銷售和服務量能，讓更多消費者能接觸到電動機車。

▲近期宣布針對女性消費者打造的Gogoro Delight

為歡慶Gogoro台南公園親子都會概念店以嶄新面貌登場，Gogoro將於7月23日將舉辦綠能小騎士親子活動，透過有趣的說故事帶領小朋友認識永續環保，並搭配互動體驗，讓小騎士學習交通規則，現場還有多肉植物DIY活動，透過種植從小灌輸環境保護實踐永續精神。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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