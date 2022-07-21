聽新聞
test
0:00 / 0:00
MacBook蝶式鍵盤太難用 蘋果願掏5000萬美元和這動作向果粉和解
針對蘋果從2015年開始用在新款12吋MacBook的蝶式鍵盤動作不良，進而在美國境內引發的集體訴訟，稍早由蘋果以5000萬美元金額達成和解。
依照路透新聞報導指稱，蘋果願意針對集體訴訟指控部分賠償5000萬美元，藉此與美國加州、佛羅里達州、紐約州、華盛頓州、紐澤西州、密西根州，以及伊利諾州參與集體訴訟的用戶達成和解。
而作為和解條件的一部分，蘋果將無須承認集體訴訟中所指設計缺陷問題，但必須在消費者購機後的未來4年內繼續提供免費鍵盤維修服務。
不過，此樁集體訴訟在扣除必須支付給律師的1500萬美元費用之後，實際能讓參與集體訴訟的消費者分得賠償金額並不多，其中曾因蝶式鍵盤作動不良更換數次鍵盤的消費者約能獲得395美元賠償，而更換過一次鍵盤的消費者則約能獲得125美元賠償，至於僅針對作動不良按鍵進行更換的消費者，僅能獲得50美元賠償金額。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
數位夯什麼
▪ 【我老了？】抱歉！年輕人不用Google搜尋…改用這2個App探索新知
▪ 不要再叫我加賴！iPhone、安卓教你阻擋報明牌騷擾訊息
▪ 2個月後就有iPhone 14...現在該買13嗎？果粉曝官方一貫行銷手法
▪ 【開箱】她驚OPPO Find X5 Pro噴電 玩遊戲順溜溜「但幾乎難跑滿120Hz」
▪ 【周報】HTC元宇宙手機外國人也不看好？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言