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MacBook蝶式鍵盤太難用 蘋果願掏5000萬美元和這動作向果粉和解

聯合新聞網／ 楊又肇

針對蘋果從2015年開始用在新款12吋MacBook的蝶式鍵盤動作不良，進而在美國境內引發的集體訴訟，稍早由蘋果以5000萬美元金額達成和解。

依照路透新聞報導指稱，蘋果願意針對集體訴訟指控部分賠償5000萬美元，藉此與美國加州、佛羅里達州、紐約州、華盛頓州、紐澤西州、密西根州，以及伊利諾州參與集體訴訟的用戶達成和解。

而作為和解條件的一部分，蘋果將無須承認集體訴訟中所指設計缺陷問題，但必須在消費者購機後的未來4年內繼續提供免費鍵盤維修服務。

不過，此樁集體訴訟在扣除必須支付給律師的1500萬美元費用之後，實際能讓參與集體訴訟的消費者分得賠償金額並不多，其中曾因蝶式鍵盤作動不良更換數次鍵盤的消費者約能獲得395美元賠償，而更換過一次鍵盤的消費者則約能獲得125美元賠償，至於僅針對作動不良按鍵進行更換的消費者，僅能獲得50美元賠償金額。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 華盛頓 紐約

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