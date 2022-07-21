快訊

脫褲男霸王硬上弓！ 女子在眾人圍觀下遭拖進男廁險被性侵

國一南下五股路段5車追撞回堵8公里 國光客運6乘客受傷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一個Move躲過障礙物！科學家打造「有意識的機器人」盼有實際應用

聯合新聞網／ 綜合報導
機器手臂在空中移動時，也知道自己在3D空間中的位置。圖擷自The Sun
機器手臂在空中移動時，也知道自己在3D空間中的位置。圖擷自The Sun

科技不斷演進，機器人被賦予的功能也越來越多，近來科學家打造了可以自己在3D空間移動的機器人，它的手臂透過人工智慧提供動力，可以自行扭動避開障礙。

根據《太陽報》報導，機器人的發明是機械工程裡的創舉，即便在一開始機器人許多動作都看起來很笨拙，但隨著技術不斷精進，就連波士頓動力公司所製造的機器狗都能做到踩到香蕉皮而滑倒的動作。

哥倫比雅工程公司的研究員認為，他們的機械手臂是第一個可以「看到」自己的機器人，其中一位研究員表示，「對我來說，這是機器人史上能夠創造自我的心理模型。」

研究員們將攝影機包覆著機械手臂，把影像直接輸入機器人的「神經網絡」，也就是所謂的人工智慧大腦，透過機器學習方式，讓機器人觀察自己3小時，再以數據點的形式追蹤自己的三維度空間的位置，據了解該團隊後來透過模擬增加了10,000個數據點。

最後研究團隊生成機器人的神經網絡視覺化，讓機械手臂可在3D空間中以1%的誤差範圍為自己建立空間感，從機器人手臂的影像可見，它會按照指示繞著盒子，然後傾斜身體觸摸一個點。

該研究指出，機器人的自我意識或許不像人類天生的能力，在腦海中思考並直接在現實生活中嘗試。而他們也沒有興趣去賦予機器人有自我意識，也有科學家表示，基於這類研發方式，進一步的研究是延伸出有效的應用，但不是機器人的自我意識。

延伸閱讀

Netflix祭「新家規」趕走寄生帳號！8月測試 只有這動作暫時免除危機

圖文教你做／IG Reels短影音全球夯…竟不能看歷史紀錄？2動作自製「類觀看紀錄」

現在PS5好不好買？黃牛價「逼近原價」他又不想買了 網友曝殘酷關鍵

安卓不收錢…蘋果遭控從Apple pay獲取每年300億利潤

相關新聞

一個Move躲過障礙物！科學家打造「有意識的機器人」盼有實際應用

科技不斷演進，機器人被賦予的功能也越來越多，近來科學家打造了可以自己在3D空間移動的機器人，它的手臂透過人工智慧提供動力，可以自行扭動避開障礙。

MacBook蝶式鍵盤太難用 蘋果願掏5000萬美元和這動作向果粉和解

針對蘋果從2015年開始用在新款12吋MacBook的蝶式鍵盤動作不良，進而在美國境內引發的集體訴訟，稍早由蘋果以5000萬美元金額達成和解。

Macbook使用者可能獲賠償！蘋果同意支付5千萬美元 只因蝶式鍵盤太容易壞

蘋果公司（Apple）同意為蝴蝶鍵盤訴訟案支付5,000萬美元和解金，解決顧客主張該公司蝴蝶鍵盤有缺陷而提出的集體訴訟。

俄羅斯官方點名不聽話還抹黑！YouTube遭罰3.73億美元

根據外媒路透社報導，俄羅斯莫斯科法院以未能配合烏俄戰爭內容管制為由，對 Google 開出了 3.73 億美元（211 億盧布）的天價罰款。

安卓不收錢…蘋果遭控從Apple pay獲取每年300億利潤

蘋果再度因為Apple Pay陷入壟斷爭議，18日遭集體訴訟，控訴蘋果透過Apple Pay政策，從信用卡發卡機構非法獲取高額利潤，據了解蘋果每年收取高達10億美元（約台幣300億元）費用，違反聯邦反壟斷法。

Gogoro擴建台南公園親子都會概念店 成為南台灣第一間結合綠能運作門市

繼今年5月在桃園啟用全台首間以綠電營運門市—桃園中華都會概念店，Gogoro今日也宣布以公園親子都會概念設計擴建台南公園門市，並且以台南公園親子都會概念店為稱，成為南台灣第一間結合綠能運作門市。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。