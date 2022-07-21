一個Move躲過障礙物！科學家打造「有意識的機器人」盼有實際應用

科技不斷演進，機器人被賦予的功能也越來越多，近來科學家打造了可以自己在3D空間移動的機器人，它的手臂透過人工智慧提供動力，可以自行扭動避開障礙。

根據《太陽報》報導，機器人的發明是機械工程裡的創舉，即便在一開始機器人許多動作都看起來很笨拙，但隨著技術不斷精進，就連波士頓動力公司所製造的機器狗都能做到踩到香蕉皮而滑倒的動作。

哥倫比雅工程公司的研究員認為，他們的機械手臂是第一個可以「看到」自己的機器人，其中一位研究員表示，「對我來說，這是機器人史上能夠創造自我的心理模型。」

研究員們將攝影機包覆著機械手臂，把影像直接輸入機器人的「神經網絡」，也就是所謂的人工智慧大腦，透過機器學習方式，讓機器人觀察自己3小時，再以數據點的形式追蹤自己的三維度空間的位置，據了解該團隊後來透過模擬增加了10,000個數據點。

最後研究團隊生成機器人的神經網絡視覺化，讓機械手臂可在3D空間中以1%的誤差範圍為自己建立空間感，從機器人手臂的影像可見，它會按照指示繞著盒子，然後傾斜身體觸摸一個點。

該研究指出，機器人的自我意識或許不像人類天生的能力，在腦海中思考並直接在現實生活中嘗試。而他們也沒有興趣去賦予機器人有自我意識，也有科學家表示，基於這類研發方式，進一步的研究是延伸出有效的應用，但不是機器人的自我意識。

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