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俄羅斯官方點名不聽話還抹黑！YouTube遭罰3.73億美元

聯合新聞網／ INSIDE
根據外媒路透社報導，俄羅斯莫斯科法院以未能配合烏俄戰爭內容管制為由，對 Google 開出了 3.73 億美元（211 億盧布）的天價罰款。（路透）
根據外媒路透社報導，俄羅斯莫斯科法院以未能配合烏俄戰爭內容管制為由，對 Google 開出了 3.73 億美元（211 億盧布）的天價罰款。（路透）

俄羅斯官方指出 Google 旗下影音平台 YouTube 沒有積極刪除關於烏克蘭特別軍事行動的相關假報導，這些報導同時帶有抹黑俄羅斯武裝部隊之嫌。

根據外媒路透社報導，俄羅斯莫斯科法院以未能配合烏俄戰爭內容管制為由，對 Google 開出了 3.73 億美元（211 億盧布）的天價罰款。

俄羅斯聯邦傳媒監督局（Roskomnadzor，RKN）指出 Google 旗下影音平台 YouTube 沒有積極刪除關於烏克蘭特別軍事行動的相關假報導，這些報導同時帶有抹黑俄羅斯武裝部隊之嫌。罰款是按照 Google 在俄羅斯年營業額為基準計算，不過上個月 Google 被另一項「未能實施使用者個資在地化」為由，被俄羅斯處罰 26 萬美元。

值得注意的是，雖然俄羅斯已經封鎖 Twitter、Facebook 和 Instagram，但尚未封鎖 YouTube（以及 Google 搜尋、地圖、Gmail 等）；不過 Google Play 已經停止支援，而且不再接受俄羅斯的雲端服務 GCP 客戶，也停止當地的廣告服務。

俄羅斯雖然沒有完全驅離 Google 出境，但正在不斷透過各種手段壓縮 Google 空間，Google 駐俄羅斯子公司銀行帳戶也已遭扣押，因此只能申請破產保護，無法支付員工薪資

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

俄羅斯 烏克蘭 戰爭 莫斯科 薪資

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