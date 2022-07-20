俄羅斯官方點名不聽話還抹黑！YouTube遭罰3.73億美元
根據外媒路透社報導，俄羅斯莫斯科法院以未能配合烏俄戰爭內容管制為由，對 Google 開出了 3.73 億美元（211 億盧布）的天價罰款。
俄羅斯聯邦傳媒監督局（Roskomnadzor，RKN）指出 Google 旗下影音平台 YouTube 沒有積極刪除關於烏克蘭特別軍事行動的相關假報導，這些報導同時帶有抹黑俄羅斯武裝部隊之嫌。罰款是按照 Google 在俄羅斯年營業額為基準計算，不過上個月 Google 被另一項「未能實施使用者個資在地化」為由，被俄羅斯處罰 26 萬美元。
值得注意的是，雖然俄羅斯已經封鎖 Twitter、Facebook 和 Instagram，但尚未封鎖 YouTube（以及 Google 搜尋、地圖、Gmail 等）；不過 Google Play 已經停止支援，而且不再接受俄羅斯的雲端服務 GCP 客戶，也停止當地的廣告服務。
俄羅斯雖然沒有完全驅離 Google 出境，但正在不斷透過各種手段壓縮 Google 空間，Google 駐俄羅斯子公司銀行帳戶也已遭扣押，因此只能申請破產保護，無法支付員工薪資。
《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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