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OneAD攜手行銷人元宇宙開趴 「親身體驗」感受3大亮點

聯合新聞網／ 台北訊
OneAD 打造線上 Borderless Party 虛擬空間，邀請廣告主與媒體、技術夥伴齊聚探索最新的廣告與數據科技，體驗數位品牌建設的無限可能性。（OneAD提供）
OneAD 打造線上 Borderless Party 虛擬空間，邀請廣告主與媒體、技術夥伴齊聚探索最新的廣告與數據科技，體驗數位品牌建設的無限可能性。（OneAD提供）

「消費者改變的步伐如此巨大，身為行銷人的我們，是否有跟上他們改變的幅度呢？」 OneAD 執行長 Joyce 在今年最特別的廣告科技盛會 - OneAD Borderless Party 指出，疫情加速消費者數位大遷徙，改變了人們的生活型態、消費購物模式、閱聽習慣，更促使品牌的數位溝通策略隨之翻轉。今天，所有品牌正積極借重數位科技的力量，以第一方數據為基礎，致力在沒有銷售員的網路環境中，找到消費者最容易起心動念的時刻，以品牌偏好作為最強銷售利器，實踐好感變現。

疫情讓消費者的生活出現了轉變。現在只要連上網，不用出門，就能面對面與分散各處的人們一起工作、交流分享，出席座談會，甚至在線上空間裡以虛擬人物實際參與活動。OneAD 今年的邀請制客戶年會 Borderless Party 於 7/13 熱鬧展開，即是將品牌廣告主與媒體夥伴引領至 Gather Town 的元宇宙世界裡，讓大家如大幅貼近數位的消費者一樣，「親身體驗」OneAD 重磅推出的領先業界創新廣告科技。此外，在這個線上展演空間中，大家只要打開麥克風與視訊，就能打破疫情與空間的限制，近距離與身邊的人討論、分享、交流，經歷一般線上活動所沒有的參與感與熱鬧氛圍。

OneAD 打造線上 Borderless Party 虛擬空間，邀請廣告主與媒體、技術夥伴齊聚探索最新的廣告與數據科技，體驗數位品牌建設的無限可能性。（OneAD提供）
OneAD 打造線上 Borderless Party 虛擬空間，邀請廣告主與媒體、技術夥伴齊聚探索最新的廣告與數據科技，體驗數位品牌建設的無限可能性。（OneAD提供）

這次的 OneAD Borderless Party 分成三大亮點：一、由 OneAD、HCG和成集團、Uber Eats、LiTV 與 Wootag 等產業指標企業分享的大會直播演講；二、OneAD 新數據突破技術「信號定向」展區；三、OneAD 新廣告溝通模式「高參與度廣告」展區。活動以夏季戶外派對為主題，在看似遊戲世界的 Gather Town 中，品牌廣告主與媒體夥伴能透過虛擬人物在地圖中走動，自由探索並深入了解消費者疫情下的行為改變模式，以及呼應這些改變而誕生的新數據與廣告解決方案，如何為品牌在保障消費者隱私的情境下找到對的人、如何為品牌在無銷售員的網路環境中累積品牌偏好度，甚至將消費者的好感變現成實際價值。

在「信號定向」展區，OneAD 介紹了第三方 Cookie 退場後，能為品牌廣告主兼顧消費者隱私與廣告溝通目的的「FederatedID」與「ProductKey」數據定向新解方。FederatedID 能聯合品牌與媒體端的第一方數據，透過 AI 技術串聯、匯集、演算多面向、多層次的資料，為廣告主在開放互聯網中放大接觸達 50 倍的潛在顧客，實際展現聯合第一方數據的好處與價值。目前已有超過 100 家指標性品牌，透過 FederatedID 與 OneAD 進行第一方數據整合。另一方面，ProductKey 則使用嶄新的「商品屬性」原理，跳脫業界 ID 鎖定的概念，為品牌找到最容易促動消費者採取行動的數位環境，投放有別於 Contextual Targeting 的個人化廣告體驗。

OneAD 打造線上 Borderless Party 虛擬空間，邀請廣告主與媒體、技術夥伴齊聚探索最新的廣告與數據科技，體驗數位品牌建設的無限可能性。（OneAD提供）
OneAD 打造線上 Borderless Party 虛擬空間，邀請廣告主與媒體、技術夥伴齊聚探索最新的廣告與數據科技，體驗數位品牌建設的無限可能性。（OneAD提供）

數據找到人後，行銷溝通的工作才正要開始。在「高參與度廣告」展區，OneAD 借重受眾參與科學，以實際數字說明「廣告互動參與」是種能有效拉近品牌與消費者距離、創造品牌偏好度的做法。事實上，無論線上或線下，消費者都樂於與他們喜歡的品牌互動、購買他們的商品與服務，因此在沒有銷售員的網路環境，品牌偏好就是企業最好的銷售員。根據 OneAD 長期數據追蹤，不同廣告參與模式，能創造不同品牌偏好成果，達到特定廣告行銷目的。運用可追蹤、可優化的品牌參與科學（Engagement Science），OneAD 設計出的高參與度廣告，能為品牌快速累積消費者偏好，將他們的好感化為看得見的實質成效。

「最大的挑戰，同時也會是最大的商機。」Joyce 在 Borderless Party 的大會演講說到，疫情新常態加速直接服務消費者（Direct to Customer, D2C）的發展，品牌若能將廣告科技握在手中，便能跨網、跨接觸點、跨消費者行為模式貫徹第一方數據、提升好感變現力推進消費者旅程，直達成功！

OneAD 打造線上 Borderless Party 虛擬空間，邀請廣告主與媒體、技術夥伴齊聚探索最新的廣告與數據科技，體驗數位品牌建設的無限可能性。（OneAD提供）
OneAD 打造線上 Borderless Party 虛擬空間，邀請廣告主與媒體、技術夥伴齊聚探索最新的廣告與數據科技，體驗數位品牌建設的無限可能性。（OneAD提供）

OneAD 打造線上 Borderless Party 虛擬空間，邀請廣告主與媒體、技術夥伴齊聚探索最新的廣告與數據科技，體驗數位品牌建設的無限可能性。（OneAD提供）
OneAD 打造線上 Borderless Party 虛擬空間，邀請廣告主與媒體、技術夥伴齊聚探索最新的廣告與數據科技，體驗數位品牌建設的無限可能性。（OneAD提供）

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