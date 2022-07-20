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Qualcomm揭曉新一代穿戴裝置處理器Snapdragon W5 Gen 1、Snapdragon W5+ Gen 1

聯合新聞網／ 楊又肇

在日前對外預告後，Qualcomm正式揭曉換上全新命名方式的智慧穿戴裝置處理器Snapdragon W5 Gen 1，以及Snapdragon W5+ Gen 1，標榜能降低50%耗電、提高2倍運算效能，並且能使裝置體積縮減30%，更可對應2倍豐富的操作介面功能，預期將由OPPO、Mobvoi率先推出應用此款處理器的智慧穿戴裝置，接下來更有25款裝置準備推出。

依照Qualcomm說明，兩款處理器都是以台積電4nm製程技術打造，將可對應更低耗電與更長電池續航表現，而運算效能部分也將提高兩倍左右，同時也能對應更輕薄的穿戴裝置設計，作業系統則相容Google的Wear OS、Android，以及RTOS作業系統。

除了將由OPPO、Mobvoi率先推出應用此款處理器的穿戴裝置，後續更有25款裝置準備推出，Qualcomm更強調與仁寶、和碩打造手錶形式的參考設計，讓市場業者能更快藉由參考設計推出應用產品。

在此次推出處理器設計，本身還額外整合22nm製程打造的協同運算處理器，並且整合低耗電藍牙5.3，另外也結合Wi-Fi、衛星定位與音訊處理功能，另外也能在休眠與深眠情況下降低耗電量。

而此次隨著Snapdragon 8 Gen 1等處理器採用全新命名方式，更代表Qualcomm接下來也將著重更新智慧穿戴裝置使用處理器產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電

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