Sony收購電競賽事平台Repeat 強化電競賽事應用發展

近期宣布完成收購《天命》系列開發商Bungie之後，Sony稍早宣布收購電競賽事平台Repeat，預期將以此強化電競賽事應用發展。

去年時候，Sony已經協同電競創投業者RTS共同收購全球最大規模格鬥賽事活動「EVO」，後續也藉由PlayStation Tournaments平台舉辦自有賽事活動，藉此銜接電競賽事關聯市場。

在此之前，Repeat已經舉辦超過10萬場電競賽事，並且吸引超過230萬人參與，並且藉由《要塞英雄》、《英雄聯盟》與《決勝時刻：戰區》等遊戲舉辦電競賽事。而此次宣布收購Repeat電競賽事平台，更凸顯Sony希望藉由電競賽事活動銜接更多市場發展機會。

依照Sony說明，收購Repeat僅是一個開始，未來將會進一步透露更多在電競市場佈局作法，同時也將使Repeat獲得Sony更多資源、技術，以及遊戲內容等資產。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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