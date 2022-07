馬斯克上傳「大腦資料」到雲端：我還跟與虛擬的自己交談

Tesla執行長馬斯克(Elon Musk)在Twitter向狗狗幣 (Dogecoin)共同創造者Billy Markus回應說法,表示自己已經將大腦資料上傳到雲端,並且與虛擬的「自己」進行交談。

在此之前,Elon Musk曾透露可透過其創辦的腦神經科技公司Neuralink技術,將個人大腦資料以數位化形式紀錄,甚至也能將思考轉化成數位操作指令,藉此讓電腦設備輸入文字,或是執行特定功能。

而在向Billy Markus回應說法中,Elon Musk表示已經將個人大腦資料上傳至雲端,同時也透露已經與虛擬的「自己」進行交談。不過,Elon Musk並未說明進一步交談互動等細節。

Already did it