馬斯克上傳「大腦資料」到雲端：我還跟與虛擬的自己交談

Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）在Twitter向狗狗幣 (Dogecoin)共同創造者Billy Markus回應說法，表示自己已經將大腦資料上傳到雲端，並且與虛擬的「自己」進行交談。

在此之前，Elon Musk曾透露可透過其創辦的腦神經科技公司Neuralink技術，將個人大腦資料以數位化形式紀錄，甚至也能將思考轉化成數位操作指令，藉此讓電腦設備輸入文字，或是執行特定功能。

而在向Billy Markus回應說法中，Elon Musk表示已經將個人大腦資料上傳至雲端，同時也透露已經與虛擬的「自己」進行交談。不過，Elon Musk並未說明進一步交談互動等細節。

Already did it — Elon Musk (@elonmusk) July 19, 2022

Neuralink先前已經完成在豬、猴子完成植入腦晶片，雖然引發遭動物福利組織指控虐待爭議問題，但仍準備在今年內進行於人類大腦植入晶片的計畫，藉此實現人類與未來人工智慧共存互動的目標。

但由於Neuralink尚未獲得美國食品藥物管理局批准，因此能否順利在今年內完成在人腦植入晶片，似乎仍有變數。

Neuralink打造腦晶片的用意，主要是希望能更深入了解大腦，進而能知曉因先天缺陷，或是後天傷害影響，造成大腦受損的問題解決方式，例如協助因腦部受損影響肢體行動能力，甚至影響語言表達或記憶的病況。

此外，Elon Musk也強調此項晶片也能應用在脊椎神經修護，藉此協助因脊椎神經元受損的患者恢復行動能力，甚至未來更能實現人與人之間直接透過腦晶片「溝通」，而非透過說話、寫字等溝通模式，而Neuralink發展願景更希望讓人腦能與人工智慧結合，藉此讓人腦能藉由數位化「升級」，甚至可以備份記憶，並且像電影般將記憶移轉到其他載具，例如全新軀體或機器人。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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