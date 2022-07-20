隨著英國首相等人請辭 Softbank也暫緩使Arm在英國掛牌上市計畫
Softbank可能隨著英國首相Boris Johnson請辭，進而暫緩讓Arm在英國恢復掛牌上市的計畫。
依照Softbank社長孫正義先前向投資者說明，將積極推動使Arm在那斯達克證券交易所掛牌上市，原因在於Arm多數客戶都在美國境內，因此選擇在美國掛牌上市，將能取得更多投資機會。
不過，英國政府則是積極拉攏Softbank，希望能讓Arm在倫敦證券交易所掛牌上市，藉此結合英國在地產業發展，同時也能帶動當地科技產業發展。但目前隨著英國首相Boris Johnson請辭，加上包含投資部長Lord Gerry Grimstone、數位部長Chris Philp等多名內閣成員也接連請辭，顯然讓Softbank放緩在英國掛牌上市的想法。
目前Softbank希望能透過Arm爭取至少達600億美元的市場估值，主要反應NVIDIA先前原訂以400億美元收購Arm，後續則因NVIDIA股票市值增長，使得實際收購金額相對增加至660億美元，而在2016年宣布收購Arm時所花費金額為320億美元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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