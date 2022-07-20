英國野心好大！擬2年內建造全球最大無人機空中高速公路

英國政府計畫在未來2年內建造全球最大無人機空中高速公路，並且與先前規劃名為「Project Skyway」的空中高速公路計畫聯動，預計在2024年串連雷丁、牛津、米爾頓凱恩斯、劍橋、考文垂與拉格比上空的空域範圍，藉此讓未來即將投入應用的小型飛航載具，例如發展中的飛行汽車、送貨無人機使用。

相較其他國家，英國政府對於無人機、自駕車等新技術應用顯然更願意投入發展資源。而名為「Project Skyway」的空中高速公路計畫，將花費2.73億英鎊 (約新台幣97.11億元)，並且作為未來航空航太發展規劃的一部分，其中1.055億英鎊 (約新台幣37.53億元)更計畫用於發展綜合航空系統與全新飛行車輛技術，另外也包含無人駕駛飛機。

由於透過道路運送貨品、人員時，往往會面臨交通流量堵塞問題，但是透過空中航線可以更彈性地避開堵塞情況，同時也能以更短飛行距離抵達目的地，對於警察處理事故、醫療系統需要更快將藥品送達有需求地點，或是將必要物資送達偏遠地帶，將能帶來更大便利性。

不過，由於空中航線管理會比一般道路更加複雜，除了必須避開重疊航線碰撞情況，如何有序地安排不同飛行載具運作通行也將成為重點發展方向，否則將會在空中出現更大安全或航線堵塞問題，此外還包含飛行載具下降至一般道路，並且繼續運行的使用問題。

目前規劃中，英國政府計畫透過在公路沿線裝設感測元件，方便向飛行載具提供即時道路狀況，同時將即時路況數據傳送至交通管理系統分析，讓系統能依照分析結果即時指引飛行載具沿著正確、安全航線運行，避免發生碰撞等意外。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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