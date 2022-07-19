亞馬遜暫緩美國境內新大樓施建工程 因應混合辦公趨勢作準備

因應目前混合辦公趨勢，在疫情趨緩之後一直希望員工返回辦公室工作的亞馬遜，顯然也開始考慮新辦公型態，並且暫緩目前在美國境內6棟辦公大樓施建工程。

不過，亞馬遜發言人表示，暫緩辦公大樓施建工程，將不影響目前對外招募工作人員規劃，同時計畫在鄰近西雅圖的柏衛市提供2.5萬個就業機會，並且計畫在田納西州納許維爾增加5000個工作機會。

而針對因為疫情帶動的混合辦公趨勢，亞馬遜全球辦公場地與設施業務副總裁John Schoettler表示，由於辦公大樓屬於亞馬遜長期投資資產，因此希望能在符合未來混合辦公需求基礎上，讓辦公大樓使用效益可以大幅提升。

除了暫緩辦公大樓建制工程，亞馬遜也傳出縮減原定向摩根大通銀行租賃位於紐約哈德遜城市廣場內的辦公空間，但亞馬遜方面並未對此傳聞作任何回應。

目前越來越多企業因應混合辦公需求，開始重新規劃其辦公室佈局，例如微軟在新辦公大樓已經導入可對應混合辦公使用形式設計，讓臨時有回到辦公室工作的員工可以透過網路預訂辦公空間，或是透過線上會議方式與遠距工作的員工開會，同時在整個辦公室空間規劃也不再侷限個人使用為主的設計，而是以更具彈性使用為訴求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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