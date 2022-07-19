美國聯邦通訊委員會掏30億美元補助 協助電信業者汰換中資設備

針對今年初電信業者要求多達56億美元補助，藉此協助汰換華為、中興等中資電信設備，而美國聯邦通訊委員會 (FCC)主席Jessica Rosenworcel表示在相關審核之後，確定將需要額外提撥30億美元資金完成此目標，並且已經向美國國會告知此筆資金申請需求。

而加上美國聯邦通訊委員會先前提撥約19億美元資金，加上此次額外申請的30億美元與相關成本花費，估計補助電信業者汰換目前使用的華為、中興設備，將需要49.8億美元左右資金，與先前電信業者提出的56億美元補助需求，整體差異並不算太大。

在此之前，就有不少電信業者表示要汰換華為、中興提供網通設備需要花費更高金額，原因在於小型地方電信業者多半採購華為、中興價格相對較低的網通設備，若要更換為其他品牌網通設備的話，則必須額外花費更多資金。

美國聯邦通訊委員會原訂以16億美元資金提供補助，後來則是擴大預估所需經費達18億美元，並且以超過19億美元的經費協助電信業者汰換網通設備。但從實際估算結果來看，電信業者汰換設備所需花費遠比想像還高。

依照Jessica Rosenworcel說明，部分補助款相將會在未來幾天內開始開放申請報銷。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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