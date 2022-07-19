加州碳捕捉新創業者Twelve攜手阿拉斯加航空、微軟 降低飛機碳排放量

加州碳捕捉新創業者Twelve宣布與阿拉斯加航空合作，將藉由旗下生產的E-Jet航空燃料降低二氧化碳排放量。

E-Jet航空燃料是以二氧化碳為基礎製造，透過電解方式將二氧化碳分解成可作為燃料成份，相較一般燃料將能降低超過80%的碳排放量，藉此減少大型航空機具運作時對環境產生影響。

而在此合作中，微軟將透過使用E-Jet航空燃料運作的阿拉斯加航空航班，藉此減少公司內部商務需求搭機移動時的碳排放量，使得公司運作可以變得更加環保。同時若將此類合作複製到更多企業身上，預期將能減少更大碳排放問題，同時也能協助企業達成減碳目標。

除了微軟，電商解決方案業者Shopify也在今年3月宣布與Twelve合作，透過大量購入E-Jet航空燃料，藉此降低其貨運服務運作時所產生碳排放比重。

不過，即便E-Jet航空燃料標榜能降低大量碳排放量，但用於航空機具時必須搭配傳統煤油使用，避免電解方式產生燃料過程發生故障，導致發生飛航安全問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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