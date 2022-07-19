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Google悄悄將Fuchsia作業系統相關編碼內容自Android開源項目移除

聯合新聞網／ 楊又肇

雖然Google已經證實將Fuchsia作業系統應用在Nest Hub，但稍早卻將Fuchsia作業系統相關編碼內容自AOSP項目移除

不過，Google有可能透過去年曝光的「Starnix」項目，藉此延續原本Fuchsia作業系統在Android的使用模式，亦即透過「Starnix」項目扮演Linux底層內核架構至Fuchsia的Zircon內核架構之間轉譯媒介，讓Linux或Android相關應用服務能在Fuchsia作業系統「原生」執行運作。

若是在此調整情況下，意味Fuchisia作業系統仍與Android有著一定關聯性，而非僅用於Nest Hub產品。

Google先前曾說明不會以Fuchisia作業系統取代現有Android，代表未來這兩款作業系統將會以並存形式提供使用，而Fuchisia作業系統顯然會鎖定更龐大規模的物聯網裝置應用市場，Android作業系統則會持續聚焦在現行手機、平板與車載等規模相對穩定的市場領域應用發展，同時也透過AOSP項目發展更多可能性。

但從日前Fuchsia作業系統產品負責人暨工程總監Chris McKillop確定從Google離開，顯然有讓此款作業系統未來發展蒙上一層陰影，目前Google也並未對外透露此款作業系統發展方向，加上此次將相關編碼自AOSP項目移除，更讓不少人對此作業系統未來發展有所猜測。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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