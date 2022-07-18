快訊

陳佩琪臉書沈寂4個月為陳時中「重出江湖」 網炸鍋：餌吃太急了

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

快刪！這8款惡意APP下載量破300萬 恐到帳單暴漲才驚覺被騙

聯合新聞網／ 綜合報導
Google Play出現8款遭植入惡意軟體的APP。 示意圖／ingimage
Google Play出現8款遭植入惡意軟體的APP。 示意圖／ingimage

Google Play又現惡意APP！近日國外資安團隊發現Google Play有8款APP遭植入惡意軟體，讓駭客得以從遠端操控用戶裝置，擅自替用戶訂閱高付費項目，藉機詐財得逞。

根據外媒《BLEEPING COMPUTER》指出，這些APP隱藏名為「Autolycos」的惡意軟體，它會偽裝成相機APP、影音編輯軟體等工具，它被發現上架於Google Play，合計在全球下載量突破300萬次以上。

8款藏有Autolycos惡意軟體的APP如下：

Funny Camera

Razer Keyboard & Theme

Vlog Star Video Editor

Creative 3D Launcher

Wow Beauty Camera

Gif Emoji Keyboard

Freeglow Camera 1.0.0 

Coco Camera v1.1

資安人員於2021年6月發現這些有疑慮的應用程式，並向Google呈報情況，儘管Google早早就接獲通知，但他們仍花了6個月時間才刪除其中6款，至今仍有2款惡意應用程式留在Google Play當中。

一旦用戶下載了這些遭植入惡意軟體的APP，恐怕就讓駭客取得從遠端操控裝置的權限，偷偷替用戶訂閱高額付費項目趁機牟利，但用戶直到收到帳單後才發現自己「被訂閱」了需付出高訂閱金額的APP。

APP 惡意軟體 Google Play

延伸閱讀

《航海王》連載25年只是前傳？尾田榮一郎驚爆：故事現在才開始啊

480萬凶宅尋找「靈魂伴侶」...還有通靈大師幫談價 鄉民見諧音暗號怕爆

新款還比較慢？MacBook M2版本被爆這規格「降速50%」 蘋果官方給說法了

舊金山街道斜率31.5%滿是煞車皮燒焦味 「房屋歪到像倒塌」每坪卻飆到210萬

相關新聞

蘋果今秋擬發表升級版MacBook Pro 將採用新一代M2晶片

蘋果公司可能在數月內發表M2系列晶片中的第二款和第三款晶片，因為根據彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mar...

快刪！這8款惡意APP下載量破300萬 恐到帳單暴漲才驚覺被騙

Google Play又現惡意APP！近日國外資安團隊發現Google Play有8款APP遭植入惡意軟體，讓駭客得以從遠端操控用戶裝置，擅自替用戶訂閱高付費項目，藉機詐財得逞。 根據外媒《BL

在車上玩電動？馬斯克秀Tesla車用螢幕Steam平台 可玩《茶杯頭》

今年2月時曾透露將讓Steam遊戲服務平台登上Tesla車款，馬斯克（Elon Musk）在稍早的Twitter回應內容透露，最快將會在今年8月對外展示相關進展。

微軟傳延長Windows 11重大更新週期時間 從1年調整為3年

雖然微軟去年才說明將使Windows 11的重大更新週期維持一年一次，但相關消息卻指稱微軟可能變卦將更新週期拉長至三年，但期間仍會維持小規模重點更新。

一周數位爆報／阻擋超吵報明牌簡訊！比特幣大跌、iPhone14洩電池容量 中華電「天選之人」才有隱藏版吃到飽499

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

馬斯克委任律師強調Twitter「混淆事實」 盼訴訟審理時間訂在這一天

針對近日Twitter大動作批評未履行收購義務，馬斯克（Elon Musk）稍早由委任律師回應強調Twitter混淆事實在先，同時也未依照協議先告知Elon Musk團隊，便擅自解雇兩名高管，更指Twitter未依照正常方式經營。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。