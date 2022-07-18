快刪！這8款惡意APP下載量破300萬 恐到帳單暴漲才驚覺被騙
Google Play又現惡意APP！近日國外資安團隊發現Google Play有8款APP遭植入惡意軟體，讓駭客得以從遠端操控用戶裝置，擅自替用戶訂閱高付費項目，藉機詐財得逞。
根據外媒《BLEEPING COMPUTER》指出，這些APP隱藏名為「Autolycos」的惡意軟體，它會偽裝成相機APP、影音編輯軟體等工具，它被發現上架於Google Play，合計在全球下載量突破300萬次以上。
8款藏有Autolycos惡意軟體的APP如下：
Funny Camera
Razer Keyboard & Theme
Vlog Star Video Editor
Creative 3D Launcher
Wow Beauty Camera
Gif Emoji Keyboard
Freeglow Camera 1.0.0
Coco Camera v1.1
資安人員於2021年6月發現這些有疑慮的應用程式，並向Google呈報情況，儘管Google早早就接獲通知，但他們仍花了6個月時間才刪除其中6款，至今仍有2款惡意應用程式留在Google Play當中。
一旦用戶下載了這些遭植入惡意軟體的APP，恐怕就讓駭客取得從遠端操控裝置的權限，偷偷替用戶訂閱高額付費項目趁機牟利，但用戶直到收到帳單後才發現自己「被訂閱」了需付出高訂閱金額的APP。
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