Wing公布多款送貨無人機原型設計 最高可承重達3.18公斤以上貨品

Alphabet旗下無人機公司Wing公布系列原型設計，其中包含尺寸更大、可以遞送更大包裹的無人機，同時也構思更多可安全遞送貨物的機構設計。

依照Wing執行長Adam Woodworth表示，這樣的規劃是為了提供更合適的無人機貨品遞送服務，一如目前運送不同貨物時，會透過一般汽車、貨卡，甚至大型卡車進行運送，因此無人機也能依照運送貨品類型、重量採用不同規格設計。

在目前對外展示設計中，Wing說明已經打造可攜帶0.6磅 (約300公克)的無人機，以及可承重超過7磅 (約3.18公斤)的無人機，另外也針對飛行運作進行不同外型上的調整。

而目前Wing採用設計則是可對應2.5磅 (約1.13公斤)荷重，若以亞馬遜處理包裹約90%比例是在5磅 (約2.27公斤)重量以下，預期將能藉由無人機解決多數貨運配送問題，同時也能改善傳統藉由貨車遞送時所造成時間、人力等成本，並且降低貨運過程的空污問題。

此外，除了透過不同大小、旋翼數量等設計增加飛行穩定性，Wing同時也提出不同貨物固定想法，其中包含目前採用的懸吊配送方式，還包含可將貨物放在無人機內，以更安穩方式進行配送。

不過，Wing方面並未透露這些原型設計預計何時能投入使用，僅說明這些設計都還是處於原型階段。

Wing從今年4月開始在德州達拉斯-沃斯堡之間的都會區開始提供送貨服務，成為第一個在美國境內大型都會區提供送貨的無人機服務業者。在此項服務中所提供無人機，依然是由Wing自行設計，採多軸、定翼形式結構，可對應1.5公斤重量以內貨品，最遠飛行距離為10公里，並且透過全自動導航方式運作，但必要時候也能透過遠端介入遙控。

可訂購配送貨品，分別包含連鎖藥妝店Walgreens銷售商品，以及提供冰淇淋等商品的Blue Bell Creameries、提供寵物藥物的Easyvet，以及提供急救包等的Texas Health。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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