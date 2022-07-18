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微軟傳延長Windows 11重大更新週期時間 從1年調整為3年

聯合新聞網／ 楊又肇

雖然微軟去年才說明將使Windows 11的重大更新週期維持一年一次，但相關消息卻指稱微軟可能變卦將更新週期拉長至三年，但期間仍會維持小規模重點更新。

不過，微軟並未對此作任何回應，因此實際更新計畫依然要以微軟後續聲明為準。

依照Windows Central網站取得消息，微軟計畫將Windows 11日後重大更新週期拉長為三年，但依然會在週期間持續提供小規模重點更新與漏洞修補。

若以新更新週期計算的話，Windows 11下一次的重大更新將會延後至2024年秋季推出，原本計畫在2023年秋季釋出、代號「Sun Valley 3」的Windows 11 23H2的更新版本將會延後，或是取消推出。

另外，微軟預計後續以小規模重點更新項目，將會以最多四次推出為主，可能會以每季為週期釋出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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