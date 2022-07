在車上玩電動？馬斯克秀Tesla車用螢幕Steam平台 可玩《茶杯頭》

今年2月時曾透露將讓Steam遊戲服務平台登上Tesla車款,馬斯克(Elon Musk)在稍早的Twitter回應內容透露,最快將會在今年8月對外展示相關進展。

在此之前,Tesla已經藉由旗下車款配置電腦運算能力,讓車主可以在車輛處於停放靜止狀態下,透過中控台的大尺寸螢幕,配合連接控制手把即可遊玩《茶杯頭》、《異塵餘生:庇護所》在內超過20款遊戲,甚至也能用於播放串流影音內容。

而在今年2月提及將使Steam服務帶到Tesla車款,Elon Musk表示預計在今年8月對外展示相關進展,同時也預期將透過市場目前發行的3A等級遊戲進行示範。

由於新款Model S、Model X均配置新款車用電腦,算力更達10 Teraflops,幾乎等同目前市售遊戲主機運算效能,其中更可能藉由整合AMD Navi 23顯示架構GPU,藉此對應更流暢的顯示運算,甚至還能對應即時光影追跡顯示效果,同時也能對應各類影音內容運算,或是提供電腦視覺運算效能。

在相關說法中,Elon Musk更透露新款電腦將同時搭載更大儲存容量,因此預期將能讓車主下載安裝需要更大儲存空間的遊戲作品。

至於在電動車上提供可遊玩3A等級遊戲作品的體驗,Tesla強調目的並非為了譁眾取寵,而是規劃讓車主可在車輛處於足夠安全的自動駕駛情況下,在車上可以有更多娛樂選項。另一方面顯然也是為了強調接下來將推出的自動駕駛功能,將對應更充分安全的運作表現。

We’re making progress with Steam integration. Demo probably next month.