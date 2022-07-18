在車上玩電動？馬斯克秀Tesla車用螢幕Steam平台 可玩《茶杯頭》

今年2月時曾透露將讓Steam遊戲服務平台登上Tesla車款，馬斯克（Elon Musk）在稍早的Twitter回應內容透露，最快將會在今年8月對外展示相關進展。

在此之前，Tesla已經藉由旗下車款配置電腦運算能力，讓車主可以在車輛處於停放靜止狀態下，透過中控台的大尺寸螢幕，配合連接控制手把即可遊玩《茶杯頭》、《異塵餘生：庇護所》在內超過20款遊戲，甚至也能用於播放串流影音內容。

而在今年2月提及將使Steam服務帶到Tesla車款，Elon Musk表示預計在今年8月對外展示相關進展，同時也預期將透過市場目前發行的3A等級遊戲進行示範。

由於新款Model S、Model X均配置新款車用電腦，算力更達10 Teraflops，幾乎等同目前市售遊戲主機運算效能，其中更可能藉由整合AMD Navi 23顯示架構GPU，藉此對應更流暢的顯示運算，甚至還能對應即時光影追跡顯示效果，同時也能對應各類影音內容運算，或是提供電腦視覺運算效能。

在相關說法中，Elon Musk更透露新款電腦將同時搭載更大儲存容量，因此預期將能讓車主下載安裝需要更大儲存空間的遊戲作品。

至於在電動車上提供可遊玩3A等級遊戲作品的體驗，Tesla強調目的並非為了譁眾取寵，而是規劃讓車主可在車輛處於足夠安全的自動駕駛情況下，在車上可以有更多娛樂選項。另一方面顯然也是為了強調接下來將推出的自動駕駛功能，將對應更充分安全的運作表現。

We’re making progress with Steam integration. Demo probably next month. — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2022

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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