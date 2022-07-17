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一周數位爆報／阻擋超吵報明牌簡訊！比特幣大跌、iPhone14洩電池容量 中華電「天選之人」才有隱藏版吃到飽499

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一周數位爆報／阻擋超吵報明牌簡訊！比特幣大跌、iPhone14洩電池容量 中華電「天選之人」才有隱藏版吃到飽499

聯合新聞網／ 綜合報導
7/11～7/17一周數位爆報。（製圖／聯合新聞網）
7/11～7/17一周數位爆報。（製圖／聯合新聞網）

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又要掀起一波「499之亂」了嗎？日前有網友收到中華電信發出「隱藏版」簡訊給用戶通知續約，分為4種吃到飽的方案，裡頭還註明「原號續約」、「專屬續約優惠資格」，其他用戶就算知道續約網址，仍需輸入門號及身分證字號驗證，通過才能使用該方案。他詢問網友應該要選4G還是5G吃到飽，幾乎網友一面倒選擇4G。 （繼續閱讀…）

便宜度：★★★★☆

小編評語：會不會再掀起499之亂啊？不過選到適合自己的方案才是最重要的！

2018年的「499之亂」就殺到電信三雄頭破血流、流血見骨。今（2022）年中華電信又悄悄針對特定用戶發送499吃到飽優惠簡訊。圖為2018年中華電信湧入申辦人潮。圖／聯合報系資料照片
2018年的「499之亂」就殺到電信三雄頭破血流、流血見骨。今（2022）年中華電信又悄悄針對特定用戶發送499吃到飽優惠簡訊。圖為2018年中華電信湧入申辦人潮。圖／聯合報系資料照片


最近這幾天不斷在臉書或社群平台上，看到有朋友會收到莫名其妙的陌生訊息，有些是投資相關的，有些是陌生號碼傳來的垃圾訊息，且在iOS和Android系統上都有發生，以下就來教大家能如何避免收到這些垃圾訊息，以及要如何設定，才能讓手機內建的訊息頁面看起來更乾淨整齊。 （繼續閱讀…）

煩人度：★★★★★

小編評語：最近這些簡訊真的有夠煩的，希望這些動作真的可以剷除詐騙

（圖／電獺少女提供）
（圖／電獺少女提供）


蘋果秋季發表會即將於9月登場，不少果粉們引頸期盼的iPhone 14新機將正式亮相，它的價位及官方後續釋出的行銷優惠也令人期待。不過，一名網友最近卻在「換手機前」感到焦慮，iPhone 14在短短2個月後就要準備上市，他不禁擔心詢問「iPhone 13 mini要現在購入還是發表會後買？」貼文引起許多資深果粉分析官方行銷的一貫做法。 （繼續閱讀…）

忍耐度：★★★★★

小編評語：為了iPhone 14，小編我可以忍！大家可以看完這篇再決定要買13還是14。

iPhone 13為目前最新款蘋果智慧型手機。 示意圖／法新社
iPhone 13為目前最新款蘋果智慧型手機。 示意圖／法新社


在比特幣持續在 2 萬美元附近波動之際，Glassnode 本週發布週報指出，比特幣自去年創下歷史高點後，迄今已下跌 72.3%，目前的市場結構具有熊市後期的許多特徵，但雖然許多觸底訊號已成形，市場可能仍需經歷一段陣痛期、面臨進一步下行風險。

（繼續閱讀…）

驚訝度：★★★★★

小編評語：比特幣真的是大起大落耶，投資者真的都有強心臟…。

Glassnode 本週發布週報指出，比特幣自去年創下歷史高點後，迄今已下跌 72.3%，目前的市場結構具有熊市後期的許多特徵，但雖然許多觸底訊號已成形，市場可能仍需經歷一段陣痛期、面臨進一步下行風險。路透
Glassnode 本週發布週報指出，比特幣自去年創下歷史高點後，迄今已下跌 72.3%，目前的市場結構具有熊市後期的許多特徵，但雖然許多觸底訊號已成形，市場可能仍需經歷一段陣痛期、面臨進一步下行風險。路透


宏達電HTC在6月28日推出「元宇宙手機」Desire 22 pro，定價為1萬1990元，引起台灣網友討論，一度笑稱新機仍有「祖傳下巴」。而國外網友反應如何？據外媒調查，似乎也不看好這台元宇宙手機的發展。 （繼續閱讀…）

期待度：★★★★☆

小編評語：有點擔心它的後續發展了。

宏達電首款應用於元宇宙平台VIVERSE的全新智慧型手機HTC Desire 22 pro。 歐新社
宏達電首款應用於元宇宙平台VIVERSE的全新智慧型手機HTC Desire 22 pro。 歐新社


蘋果（Apple）iPhone 14系列據傳最快在今（2022）年9月的秋季發表會登場，並且捨棄mini系列，改由「Plus」版本取代，iPhone 14與iPhone 14 Pro系列的處理器與長相也會「分道揚鑣」做出區別。如今又有外媒洩露iPhone保護殼外型，更增添可信度。 （繼續閱讀…）

驚訝度：★★★★★

小編評語：電池容量變少，最好續航力給我增加一些喔！

白色款的iPhone 14全系列放在一起比對，讓網友直呼想買。右起為6.1吋的iPhone 14、iPhone 14 Pro，和6.7吋的iPhone 14 Max及iPhone 14 Pro Max。（翻攝自YouTube頻道「iupdate」）
白色款的iPhone 14全系列放在一起比對，讓網友直呼想買。右起為6.1吋的iPhone 14、iPhone 14 Pro，和6.7吋的iPhone 14 Max及iPhone 14 Pro Max。（翻攝自YouTube頻道「iupdate」

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