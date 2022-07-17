一周數位爆報／阻擋超吵報明牌簡訊！比特幣大跌、iPhone14洩電池容量 中華電「天選之人」才有隱藏版吃到飽499

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

便宜度：★★★★☆ 小編評語：會不會再掀起499之亂啊？不過選到適合自己的方案才是最重要的！

2018年的「499之亂」就殺到電信三雄頭破血流、流血見骨。今（2022）年中華電信又悄悄針對特定用戶發送499吃到飽優惠簡訊。圖為2018年中華電信湧入申辦人潮。圖／聯合報系資料照片

（圖／電獺少女提供）

忍耐度：★★★★★ 小編評語：為了iPhone 14，小編我可以忍！大家可以看完這篇再決定要買13還是14。

iPhone 13為目前最新款蘋果智慧型手機。 示意圖／法新社

（繼續閱讀…）

驚訝度：★★★★★ 小編評語：比特幣真的是大起大落耶，投資者真的都有強心臟…。

Glassnode 本週發布週報指出，比特幣自去年創下歷史高點後，迄今已下跌 72.3%，目前的市場結構具有熊市後期的許多特徵，但雖然許多觸底訊號已成形，市場可能仍需經歷一段陣痛期、面臨進一步下行風險。路透

期待度：★★★★☆ 小編評語：有點擔心它的後續發展了。

宏達電首款應用於元宇宙平台VIVERSE的全新智慧型手機HTC Desire 22 pro。 歐新社

驚訝度：★★★★★ 小編評語：電池容量變少，最好續航力給我增加一些喔！

白色款的iPhone 14全系列放在一起比對，讓網友直呼想買。右起為6.1吋的iPhone 14、iPhone 14 Pro，和6.7吋的iPhone 14 Max及iPhone 14 Pro Max。（翻攝自YouTube頻道「iupdate」）

商品推薦