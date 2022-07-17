BMW擴大探索太陽能、地熱與氫能技術 計畫建造完全不仰賴傳統燃料的汽車工廠

BMW日前透露將擴大能源投資，藉此降低仰賴傳統燃料運作需求，而稍早更說明將持續探索太陽能、地熱與氫能技術，藉此建造全球第一個完全不仰賴傳統燃料運作的汽車工廠。

依照BMW生產董事Milan Nedelkjovic說明，BMW計畫透過增加太陽能電池版，並且配合德國政府規劃，將氫氣運送到BMW位於萊比錫的汽車工廠，藉此增加傳統燃料產生能源使用比重。而在德國以外地區，目前計畫在匈牙利德布勒森建置工廠大規模導入太陽能，並且計畫導入地熱，讓此座汽車工廠能完全擺脫仰賴傳統燃料。

BMW去年的能源使用情況中，天然氣使用比重就佔了54%，而整個德國汽車工業使用天然氣比重也達37%，而近期受到烏俄戰爭影響，目前德國在源自俄羅斯的天然氣禁運政策限制下，使得汽車工業明顯受到影響，成為半導體元件供應短缺之外的衝擊，也因此讓BMW計畫尋求其他替代能源。

不過，目前相較風力、太陽能轉換電力方式，透過地熱明顯能帶動更穩定的電力轉換，只是建置成本相對較高，因此目前多數業者仍以技術相對成熟的太陽能、風力發電導入為主，但仍有不少業者期望投入地熱、氫能發電，藉此獲取更高的電力轉換效益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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