Sony收購《天命》開發商Bungie 抗衡微軟打造更多即時遊戲
Sony宣布，目前已經完成收購《天命》系列開發商Bungie，完成此筆將近37億美元的交易。
而收購Bungie，對於Sony而言將可強化PlayStation平台遊戲陣容，同時也能與收購動視暴雪的微軟進一步抗衡，預期將可藉由Bungie技術資源打造至少10款即時類型遊戲，藉此吸引更多遊戲玩家。
在此之前，市場傳出Bungie可能攜手網易遊戲打造一款以《天命》為基礎的手機遊戲，同時在Bungie近期釋出工作職缺也顯示將擴展《天命》系列宇宙。
至於收購Bungie之後，Sony將維持其運作與發行獨立，代表Sony將維持Bungie現有足夠獨立運作發展特性，並且以此帶動更大發展機會。
The agreement to acquire Bungie has closed. So now we can officially say… welcome to the PlayStation family, @Bungie! pic.twitter.com/x5jVmelaxl— PlayStation (@PlayStation) July 15, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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