Sony收購《天命》開發商Bungie 抗衡微軟打造更多即時遊戲

Sony宣布,目前已經完成收購《天命》系列開發商Bungie,完成此筆將近37億美元的交易。

而收購Bungie,對於Sony而言將可強化PlayStation平台遊戲陣容,同時也能與收購動視暴雪的微軟進一步抗衡,預期將可藉由Bungie技術資源打造至少10款即時類型遊戲,藉此吸引更多遊戲玩家。

在此之前,市場傳出Bungie可能攜手網易遊戲打造一款以《天命》為基礎的手機遊戲,同時在Bungie近期釋出工作職缺也顯示將擴展《天命》系列宇宙。

至於收購Bungie之後,Sony將維持其運作與發行獨立,代表Sony將維持Bungie現有足夠獨立運作發展特性,並且以此帶動更大發展機會。

The agreement to acquire Bungie has closed. So now we can officially say… welcome to the PlayStation family, @Bungie! pic.twitter.com/x5jVmelaxl