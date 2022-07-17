馬斯克委任律師強調Twitter「混淆事實」 盼訴訟審理時間訂在這一天
針對近日Twitter大動作批評未履行收購義務，Elon Musk稍早由委任律師回應強調Twitter混淆事實在先，同時也未依照協議先告知Elon Musk團隊，便擅自解雇兩名高管，更指Twitter未依照正常方式經營。
Elon Musk委任律師表示，Twitter試圖在假帳號問題掩蓋真相，而這也是Elon Musk決定推出此筆收購交易的主因。
在稍早向法院提出動議中，Elon Musk團隊反對Twitter申請加快審理此案的要求，認為Twitter此舉並不合理。而Twitter方面則希望能在今年9月開始審理此案，同時認為此案最快可在4天內完成審理，以便讓Elon Musk趕在10月24以前完成收購Twitter。
不過，Elon Musk委任律師則強調Twitter提供資料必須透過嚴謹的審核與分析，因此希望將庭審時間定在2023年2月13日，同時更說明Elon Musk與Twitter之間交易協議一旦發生訴訟，交易的期限就自動延後，因此無須趕在原本交易期限以前進行審理。
Elon Musk委任律師更指出，目前同意向Elon Musk提供融資的銀行，已經承諾將在2023年4月25日以前提供融資，意味Elon Musk完全有能力收購Twitter，並非因為資金不足問題取消此筆交易。
至於此次Elon Musk與Twitter之間訴訟，將由特拉華州衡平法院首席法官Kathaleen ST. J.McCormick負責審理，目前法院預計在美國時間7月19日舉辦聽證會，屆時將決定是否加快審理此案。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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