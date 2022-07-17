快訊

烏克蘭貨機墜毀希臘北部地區 機上8人傷亡不明、搭載貨物有「危險性」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬斯克委任律師強調Twitter「混淆事實」 盼訴訟審理時間訂在這一天

聯合新聞網／ 楊又肇

針對近日Twitter大動作批評未履行收購義務，Elon Musk稍早由委任律師回應強調Twitter混淆事實在先，同時也未依照協議先告知Elon Musk團隊，便擅自解雇兩名高管，更指Twitter未依照正常方式經營。

Elon Musk委任律師表示，Twitter試圖在假帳號問題掩蓋真相，而這也是Elon Musk決定推出此筆收購交易的主因。

在稍早向法院提出動議中，Elon Musk團隊反對Twitter申請加快審理此案的要求，認為Twitter此舉並不合理。而Twitter方面則希望能在今年9月開始審理此案，同時認為此案最快可在4天內完成審理，以便讓Elon Musk趕在10月24以前完成收購Twitter。

不過，Elon Musk委任律師則強調Twitter提供資料必須透過嚴謹的審核與分析，因此希望將庭審時間定在2023年2月13日，同時更說明Elon Musk與Twitter之間交易協議一旦發生訴訟，交易的期限就自動延後，因此無須趕在原本交易期限以前進行審理。

Elon Musk委任律師更指出，目前同意向Elon Musk提供融資的銀行，已經承諾將在2023年4月25日以前提供融資，意味Elon Musk完全有能力收購Twitter，並非因為資金不足問題取消此筆交易。

至於此次Elon Musk與Twitter之間訴訟，將由特拉華州衡平法院首席法官Kathaleen ST. J.McCormick負責審理，目前法院預計在美國時間7月19日舉辦聽證會，屆時將決定是否加快審理此案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

律師 美國

延伸閱讀

馬斯克老爸與小41歲繼女有染 直言「世上唯一目的即繁衍」

推特宣戰！提2大點向馬斯克提出訴訟 要求強制執行收購義務

轉角Daily／說好的幸福呢：馬斯克放鳥不買Twitter的訴訟風波

狠酸推特想告自己！馬斯克貼「大笑4連拍」回應超嘲諷

相關新聞

圖文教你做／不要再叫我加賴！iPhone、安卓教你阻擋報明牌騷擾訊息

垃圾訊息走開 最近這幾天不斷在臉書或社群平台上，看到有朋友會收到莫名其妙的陌生訊息，有些是投資相關的，有些是陌生號碼傳來的垃圾訊息，且在iOS和Android系統上都有發生，以下就來教大家能如何

馬斯克委任律師強調Twitter「混淆事實」 盼訴訟審理時間訂在這一天

針對近日Twitter大動作批評未履行收購義務，馬斯克（Elon Musk）稍早由委任律師回應強調Twitter混淆事實在先，同時也未依照協議先告知Elon Musk團隊，便擅自解雇兩名高管，更指Twitter未依照正常方式經營。

你有收到簡訊嗎？中華電信悄曝499吃到飽4方案 網友喊這項最優惠

又要掀起一波「499之亂」了嗎？日前有網友收到中華電信發出「隱藏版」簡訊給用戶通知續約，分為4種吃到飽的方案，裡頭還註明「原號續約」、「專屬續約優惠資格」，其他用戶就算知道續約網址，仍需輸入門號及身分證字號驗證，通過才能使用該方案。他詢問網友應該要選4G還是5G吃到飽，幾乎網友一面倒選擇4G。

MISA影音學院開站 引領觀看者進入知識元宇宙

集合有多年經驗的企業家，以傳承經營智慧為使命的中華經營智慧分享協會（簡稱MISA智享會）繼去年開辦一系列實體課程，成功輔...

元宇宙還能讓你興奮嗎？花花公子：我們來了

如果元宇宙已無法引起你的興趣，花花公子準備要再創造新高潮：他們即將進駐 The Sandbox 打造經典的 Playboy 派對莊園。

Sony收購《天命》開發商Bungie 抗衡微軟打造更多即時遊戲

Sony宣布，目前已經完成收購《天命》系列開發商Bungie，完成此筆將近37億美元的交易。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。