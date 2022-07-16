圖文教你做／不要再叫我加賴！iPhone、安卓教你阻擋報明牌騷擾訊息
垃圾訊息走開
最近這幾天不斷在臉書或社群平台上，看到有朋友會收到莫名其妙的陌生訊息，有些是投資相關的，有些是陌生號碼傳來的垃圾訊息，且在iOS和Android系統上都有發生，以下就來教大家能如何避免收到這些垃圾訊息，以及要如何設定，才能讓手機內建的訊息頁面看起來更乾淨整齊。
iOS用戶關閉垃圾訊息這樣做
第一招：封鎖來電者
如果你用的是iPhone，點進「訊息」後若看到一大串的陌生訊息，第一個做法可以先點進單一則垃圾訊息後，接著選擇最上方的「郵件」。
並點擊最下方的「封鎖此來電者」即可，封鎖後也可以再回到訊息頁面，向系統回報垃圾訊息。
第二招：開啟「過濾未知的寄件人」，分類重要和垃圾訊息
再來，就是可以從「設定」>>「訊息」中點選「未知與垃圾訊息」，並啟用「過濾未知的寄件人」這項功能。設定後，iMessage就會將寄件人分類成「已知的寄件人」和「未知的寄件人」，版面看起來也會乾淨許多。
第三招：不使用電子信箱接收 iMessage
該封鎖的都封鎖，該過濾的都過濾後，第三招一樣進到iPhone的「設定」>>「訊息」，選擇「傳送與接收」，並取消勾選以電子信箱接收iMessage，避免收到來自電子信箱的垃圾或是廣告郵件。
Android用戶關閉垃圾訊息這樣做
Android用戶要關閉垃圾訊息，則可直接點進手機內建的「訊息」App後，選擇「設定」>>「垃圾訊息阻擋」，並啟用「垃圾訊息阻擋」功能即可。
以上方式提供給最近深受垃圾訊息所困的獺友們參考，如果你也發覺最近收到這類訊息的頻率提升，不妨試著透過上面的方法來阻擋陌生訊息吧。最後貼心提醒大家，收到不明的訊息或電子信件時，記得別輕易點擊不明連結，以避免發生個資外洩的風險唷！
《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》
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