提升玩家互動 索尼互動娛樂推出PlayStation Stars獎勵計畫

為了吸引更多人使用PlayStation平台服務，索尼互動娛樂 (SIE)宣布推出名為PlayStation Stars的獎勵計畫，將可讓玩家免費註冊加入，預計在今年內上線。

依照說明，PlayStation Stars獎勵計畫運作方式，將由玩家免費註冊加入，並且完成指定任務，例如每月登入簽到，並且遊玩任何一款遊戲即可獲得獎勵，或是在指定活動中獲勝、取得指定獎盃等，都能取得相應獎勵，其中包含可用於兌換PlayStation Network電子錢包預付金額的獎項，以及在PlayStation Store的活動獎勵點數，讓玩家可以兌換PlayStation Store上的遊戲內容。

另外，索尼互動娛樂也宣布將推出數位收藏品獎勵項目，其中包含將經典遊戲中的角色、Sony歷年推出的遊戲裝置等以數位形式呈現，藉此讓玩家蒐集收藏，至於具體細節將會在後續對外公布。

目前此項計畫將先透過測試方式進行預覽，預計會以階段性方式在特定地區推出。

而索尼互動娛樂推出此項計畫，顯然參考微軟在Microsoft Store、Xbox Live提供的Microsoft Rewards，以及Google在Google Play Store推行的Play Points等服務相似，都是希望增加用戶使用黏著，並且讓更多服務可以被廣泛使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦