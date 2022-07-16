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Google釋出ChromeOS Flex工具正式版本 可讓老舊PC再續命

聯合新聞網／ 楊又肇

今年2月釋出，並且以早期測試階段提供使用的ChromeOS Flex工具，目前由Google釋出正式版本，讓更多老舊PC可以變成ChromeOS裝置繼續使用，同時也能藉此減少電子垃圾廢棄問題。

依照Google說明，目前已經完成超過400款設備驗證，包含蘋果、Dell、HP在內業者所推行筆電等裝置都能透過此工具，變身成為可流暢運作的ChromeOS裝置。

ChromeOS Flex工具源自Google在2020年底收購的Neverware旗下CloudReady軟體服務，可讓老舊Windows PC、Mac機種變成ChromeOS裝置，讓這些原本會被淘汰的裝置能有再次利用機會。

而相較今年2月釋出的早期測試版本，Google表示正式版本已經藉由先前蒐集反饋意見進行超過600處修正、調整，並且能在超過400款裝置上正常運作，其中包含蘋果Mac Mini、MacBook、MacBook Air，或是聯想早期推出的ThinkPad X1 Carbon等機種。

即便未獲得Google官方驗證的機種，只要符合基本需求就能透過ChromeOS Flex工具變成ChromeOS裝置。不過，目前仍僅限採用x86架構處理器機種使用，尚未加入支援Arm架構機種。

除了讓老舊電腦裝置可以再次被利用，Google產品、企業暨教育總監Thomas Riedl更以擁有超過200家連鎖飯店的北歐精品飯店集團 (Nordic Choice Hotels)為例，當集團旗下飯店遭勒索軟體攻擊後，藉由ChromeOS Flex工具便在短短2天內讓旗下超過2000台PC裝置恢復運作。

另外，Google此次也悄悄做了名稱上的調整，未來將不再使用加上空格的「Chrome OS」名稱，而是調整為連在一起的「ChromeOS」名稱。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Dell

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