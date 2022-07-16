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任天堂收購CG製作公司Dynamo Pictures 更名為「任天堂影業」

聯合新聞網／ 楊又肇

任天堂稍早宣布收購CG製作公司Dynamo Pictures，使其成為任天堂全資子公司，並且將公司名稱更改為「任天堂影業」 (Nintendo Pictures)，未來將專注開發任天堂旗下遊戲作品包含CG動畫在內的視覺內容。

在此之前，Dynamo Pictures曾參與包含《死亡擱淺》、《女神異聞錄5》角色動作，以及《銀河戰士：另一個M》等遊戲視覺內容後期製作。除了遊戲，Dynamo Pictures也曾參與多款電影、動畫等視覺內容製作。

而宣布收購Dynamo Pictures，預期任天堂將藉其技術製作遊戲作品視覺內容，同時也可能將旗下遊戲作品延伸創作電影、動畫等內容，例如預計在2023年上映的真人版電影《超級瑪利歐兄弟》，可能就會透過Dynamo Pictures技術進行後製，但主要還是會由Illumination製作。

任天堂預計將在今年10月3日以前完成此筆收購，並且將完全持有Dynamo Pictures所有股權。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

任天堂 動畫 電影

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