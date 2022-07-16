快訊

獨／瑪莎三煞押好押滿 法院昨延押 律師：下次是關鍵

拜登政府今年第4度對我軍售 總統府：誠摯感謝落實對台安全承諾

前所未見！被紙和膠水蓋住 梵谷畫作背後藏另一「未割耳自畫像」

迎接35週年 KONAMI將重新推出《潛龍諜影》系列作品

聯合新聞網／ 楊又肇

KONAMI宣布，在《潛龍諜影》 (Metal Gear)系列作品推出進入35週年，將著手準備再次推出過去曾上市銷售的作品。不過，KONAMI並未透露是否以重新製作等方式呈現，或是僅讓過往推出作品再次於市場銷售，另外也未說明會有哪些作品再次推出。

《潛龍諜影》系列最早是由製作人小島秀夫創作，並且在1987年7月13日於日本家用電腦平台MSX2推出，相較當時主流遊戲是由玩家以正面迎敵方式闖關，《潛龍諜影》則是率先納入「潛行」遊玩方式，透過隱匿個人行蹤，藉此潛入敵營完成任務。

另外，《潛龍諜影》更融合冷戰、核武、神秘武裝組織及高科技等元素，同時在故事劇情也吸引大量玩家支持。而後續登上PlayStation平台，首度以3D化形式呈現遊戲畫面，一改過往全2D平面形式遊玩方式，更藉由結合電影劇情般的詮釋手法，讓系列作品成為全球熱銷的3A級遊戲。

但實際上，目前玩家熟稔的《潛龍諜影》作品翻譯名稱，指的是在PlayStation平台發行版本—《Metal Gear Solid》，早期在MSX2平台推出的版本名稱分別為《Metal Gear》與《Metal Gear 2 Solid Snake》，以遊戲中出現的二足步行機動兵器為稱。

而從《潛龍諜影》之後，系列作品則是陸續登上PlayStation 2與PlayStation 3，甚至在PlayStation Portable額外推出外傳作品，至於將故事拆分成《原爆點》與《幻痛》的《潛龍諜影5》，則是成為小島秀夫在KONAMI最後執導的系列作品。

近期一直有不少傳聞指出KONAMI可能與小島秀夫再次合作打造《潛龍諜影》，甚至重新打造《沉默之丘》作品，但最終都未能獲得證實。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 核武

延伸閱讀

「咒」擠進Netflix全球前10電影 陸網被嚇爆狂刷負評

不只中國媒體！小島秀夫反覆遭誤認成槍擊安倍晉三兇手 工作室：考慮採取法律行動

傻傻分不清？中國媒體報導安倍晉三遇刺出包 嫌犯照片誤植成「小島秀夫」

G胖與小島都出力！Mega64真人《七龍珠Z》睽違4年更新 豪華元氣彈落普烏臉上

相關新聞

你有收到簡訊嗎？中華電信悄曝499吃到飽4方案 網友喊這項最優惠

又要掀起一波「499之亂」了嗎？日前有網友收到中華電信發出「隱藏版」簡訊給用戶通知續約，分為4種吃到飽的方案，裡頭還註明「原號續約」、「專屬續約優惠資格」，其他用戶就算知道續約網址，仍需輸入門號及身分證字號驗證，通過才能使用該方案。他詢問網友應該要選4G還是5G吃到飽，幾乎網友一面倒選擇4G。

元宇宙還能讓你興奮嗎？花花公子：我們來了

如果元宇宙已無法引起你的興趣，花花公子準備要再創造新高潮：他們即將進駐 The Sandbox 打造經典的 Playboy 派對莊園。

Red Hat執行副總Matt Hicks接任執行長 未來著重軟體、混合雲技術研發

Red Hat宣布，將由原本負責產品與技術項目的執行副總裁Matt Hicks接任執行長，原本從2020年4月擔任執行長的Paul Cormier則將轉任Red Hat董事長。

迎接35週年 KONAMI將重新推出《潛龍諜影》系列作品

KONAMI宣布，在《潛龍諜影》 (Metal Gear)系列作品推出進入35週年，將著手準備再次推出過去曾上市銷售的作品。不過，KONAMI並未透露是否以重新製作等方式呈現，或是僅讓過往推出作品再次於市場銷售，另外也未說明會有哪些作品再次推出。

提升玩家互動 索尼互動娛樂推出PlayStation Stars獎勵計畫

為了吸引更多人使用PlayStation平台服務，索尼互動娛樂 (SIE)宣布推出名為PlayStation Stars的獎勵計畫，將可讓玩家免費註冊加入，預計在今年內上線。

任天堂收購CG製作公司Dynamo Pictures 更名為「任天堂影業」

任天堂稍早宣布收購CG製作公司Dynamo Pictures，使其成為任天堂全資子公司，並且將公司名稱更改為「任天堂影業」 (Nintendo Pictures)，未來將專注開發任天堂旗下遊戲作品包含CG動畫在內的視覺內容。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。