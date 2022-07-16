迎接35週年 KONAMI將重新推出《潛龍諜影》系列作品
KONAMI宣布，在《潛龍諜影》 (Metal Gear)系列作品推出進入35週年，將著手準備再次推出過去曾上市銷售的作品。不過，KONAMI並未透露是否以重新製作等方式呈現，或是僅讓過往推出作品再次於市場銷售，另外也未說明會有哪些作品再次推出。
《潛龍諜影》系列最早是由製作人小島秀夫創作，並且在1987年7月13日於日本家用電腦平台MSX2推出，相較當時主流遊戲是由玩家以正面迎敵方式闖關，《潛龍諜影》則是率先納入「潛行」遊玩方式，透過隱匿個人行蹤，藉此潛入敵營完成任務。
另外，《潛龍諜影》更融合冷戰、核武、神秘武裝組織及高科技等元素，同時在故事劇情也吸引大量玩家支持。而後續登上PlayStation平台，首度以3D化形式呈現遊戲畫面，一改過往全2D平面形式遊玩方式，更藉由結合電影劇情般的詮釋手法，讓系列作品成為全球熱銷的3A級遊戲。
但實際上，目前玩家熟稔的《潛龍諜影》作品翻譯名稱，指的是在PlayStation平台發行版本—《Metal Gear Solid》，早期在MSX2平台推出的版本名稱分別為《Metal Gear》與《Metal Gear 2 Solid Snake》，以遊戲中出現的二足步行機動兵器為稱。
1987年7月13日に発売された『METAL GEAR』シリーズは、本日35周年を迎えました。— メタルギア公式 (METAL GEAR) (@metalgear_jp) July 13, 2022
一時販売を停止しておりますタイトルにおいて、販売再開のための準備を進めております。 #METALGEAR #MG35th pic.twitter.com/X7RL5du2qE
而從《潛龍諜影》之後，系列作品則是陸續登上PlayStation 2與PlayStation 3，甚至在PlayStation Portable額外推出外傳作品，至於將故事拆分成《原爆點》與《幻痛》的《潛龍諜影5》，則是成為小島秀夫在KONAMI最後執導的系列作品。
近期一直有不少傳聞指出KONAMI可能與小島秀夫再次合作打造《潛龍諜影》，甚至重新打造《沉默之丘》作品，但最終都未能獲得證實。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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