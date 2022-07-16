Red Hat執行副總Matt Hicks接任執行長 未來著重軟體、混合雲技術研發

Red Hat宣布，將由原本負責產品與技術項目的執行副總裁Matt Hicks接任執行長，原本從2020年4月擔任執行長的Paul Cormier則將轉任Red Hat董事長。

Matt Hicks於2006年加入Red Hat，並且以開發者身分加入IT團隊，後續則在組織內展現出色領導能力，並且協助Red Hat轉型成為開源混合雲架構技術提供者。此外，Matt Hicks同時也是Red Hat平台即服務 (PaaS)—OpenShift的創立成員之一，因此本身對於Red Hat技術發展與產品規劃相當熟稔。

而由Matt Hicks接任執行長帶領Red Hat，更代表未來Red Hat將更著重軟體技術發展，並且強化自身混合雲架構技術佈局。

▲Red Hat新任執行長Matt Hicks

至於Paul Cormier後續將轉任Red Hat董事長，並且與Matt Hicks一同向IBM執行長Arvind Krishna進行匯報。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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