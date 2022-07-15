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Netflix證實將與微軟合作 針對即將推出的低價訂閱方案提供廣告技術
Netflix日前證實將推出附帶廣告內容的低價訂閱方案後，稍早宣布將與微軟合作廣告技術與廣告銷售業務。
同時，Netflix也強調與微軟合作中，將確保用戶個人隱私，並且避免廣告內容明顯干擾觀看體驗。而在進一步說明中，Netflix更強調提供附帶廣告的低價訂閱方案，是希望讓消費者能有更多元選擇，同時也能讓廣告主能透過Netflix服務爭取更多內容曝光獲益機會。
Netflix目前尚未公布附帶廣告的低價訂閱方案計費方式，僅透露目前處於早期規劃階段。但從先前市場傳聞指稱，此項服務最快在今年底前推出。
日前公布2022財年第一季財報結果時，顯示營收相比去年同期成長10%，增加為78.7億美元，但全球訂閱人數卻相對減少20萬名用戶，甚至更預期第二季還會出現200萬名用戶流失情況，因此Netflix接下來應該會構思夠多方式增加營收，並且吸引更多用戶加入。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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