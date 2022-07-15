Google Cloud增加使用Arm架構處理器 推出全新Tau T2A虛擬機器服務
Google Cloud宣布，將在旗下服務導入由Ampere Computing打造的Altra處理器，藉此在其雲端服務平台增加使用Arm架構處理器比重。
在去年時候，Google Cloud在Compute Engine服務增加名為Tau的虛擬機器項目，其中提供的Tau T2D虛擬機器，是透過採x86架構設計的AMD第三代EYPC伺服器處理器運作。
而此次宣布推出的Tau T2A虛擬機器，背後則是以Ampere Computing的Altra處理器，亦即將以Arm架構處理器提升雲端虛擬機器運作執行效率，同時也能降低電力損耗。
同時，Google Cloud也宣布與Ampere Computing深入合作，並且將成為重點合作夥伴。
Tau T2A虛擬機器最多可在單一虛擬機器模擬48組CPU，並且可讓每組CPU配置4GB記憶體容量，配合最高可達32Gbps網路頻寬，以及可依照服務需求擴充的儲存容量，將協助使用者建置各類網路服務、容器化微服務，或是資料存儲應用等需求。
除了Google，目前包含AWS、微軟、甲骨文，以及包含阿里巴巴、騰訊、百度等業者都已經開始導入Arm架構處理器，藉此提高伺服器運作效率，並且降低過往明顯的電力損耗。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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