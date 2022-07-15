SEGA宣布將於10/27推出美規迷你復刻機種Genesis 2 Mini，透過亞馬遜電商獨家銷售

SEGA在今年6月初宣布推出新款迷你復刻機種Mega Drive Mini 2之後，稍早接續公布將針對北美市場推出美規版本，並且確認以Genesis 2 Mini為稱，同樣收錄50款經典遊戲。

除了名稱與配色差異，美規版本與日規版本幾乎沒有太大差別，一樣配置SEGA當時採用的6鍵控制器。

美規版本會在美國時間10月27日開放銷售，但僅透過亞馬遜電商服務獨家銷售。

至於收錄50款遊戲，同樣也會包含SEGA過去以光碟形式推行的遊戲作品，至於因為發行地區不同，因此收錄遊戲作品將與日規版本有差異，其中更包含美規版本獨佔遊戲作品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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