Tesla推出滿電時間計算機 確認電動車能節省多少時間成本
Tesla宣布在台灣LINE官方帳號增加「滿電出門時間管理計算機」功能，讓使用者能輕鬆試算從傳統燃油汽車轉換使用Tesla電動車，將能節省多少時間成本。
使用者僅需在Tesla台灣LINE官方帳號輸入「一日之計在於電」，即可開啟「滿電出門時間管理計算機」功能，接著僅需選擇目前使用Tesla車款，並且輸入計畫持有年數，以及過去使用傳統燃油車的每月平均加油次數，即可快速計算可節省時間，並且快速與好友分享計算結果。
在今年10月31日以前，成功試算並將結果分享給好友，即有機會獲得神秘充電生活精品。
另外，Tesla也表示持續推廣並協助車主設置家用充電座，第三季將再度推出「滿電出門」套裝方案，搭配目前服務範圍涵蓋全台各縣市的原廠認證廠商，為車主提供從場勘、規劃、安裝到保固等全方位專業服務，讓車主享受最安心的居家充電環境，迎接每日早晨、滿電出門的美好純電生活。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
數位夯什麼
▪ 蘋果「砍頭」MacBook Pro還能用？變「類Mac mini」他曝CP值更高！
▪ 蘋果「Trade In」舊換新34樣產品跳水！iPhone這2款降最多、Mac這物少了13K
▪ 【周報】臉書輸入「蘿莉」會被警告？「@」這樣念才高級
▪ 開全球第一槍！這國家的蘋果產品全面漲價 貴到「一台抵兩台」
▪ 【教學】EXCEL加註解還能「變美美」 看表單更一目了然
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言