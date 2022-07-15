Unity為投放遊戲內廣告收購IronSource 引開發者反彈

Unity稍早宣布以44億美元收購軟體業者IronSource，似乎計畫藉此強化遊戲內廣告投放應用功能，但顯然因此引發不少開發者不滿，甚至揚言改用其他遊戲引擎。

原因在於IronSource過去最讓人印象深刻的是廣告綁架軟體，例如先前曾將軟體偽裝成擴充套件，讓使用者下載安裝後，就會跳出大量彈出式廣告、橫幅廣告，或是強制在瀏覽器安裝工具列等情況，因此讓多數使用者感到困擾。

而此次Unity宣布收購IronSource，雖然說是為了讓開發者更容易在遊戲中置入廣告，比方讓智慧型手機平台上的遊戲內容，或是線上多人遊戲內容加入各類廣告內容，藉此增加額外獲利，但顯然IronSource的名聲並沒有辦法認多數開發者接受，甚至可能因為Unity此筆交易引發大量開發者出走。

不過，從Unity近期發展來看，由於多數遊戲開發更新速度因為疫情影響而放緩，因此連帶讓Unity營收因為遊戲銷售成長放緩而減少，同時也使得股價連帶下滑，造成Unity日前宣布裁員，以利平衡營運成本。

因此，Unity收購IronSource或許是為了增加更多營收機會，其中可能包含藉由廣告內容曝光收取分潤，或是透過工具資源增加獲利，但如果因此造成更多開發者選擇出走，顯然將造成明顯不利局面。

但以Unity目前對此看法，則似乎保持樂觀，認為不會構成太大影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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