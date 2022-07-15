Gogoro Delight由女性團隊打造 主打輕巧、儀式、安全三大訴求

從2018年推出第一款以Gogoro 2為基礎打造，並且針對女性使用訴求降低車高、增加更容易駐車等設計的Gogoro 2 Delight後，Gogoro今日 (7/14)宣布推出全新Gogoro Delight車款，標榜以「By Her, For Her」的女性設計理念，透過「輕巧感」、「儀式感」與「安全感」三大訴求，針對女性用車需求量身打造，同時更成為Gogoro第一款由女性團隊打造車款。

同樣藉由軟體定義方式讓車款更加「聰明」

同時，全新Gogoro Delight車款更標榜採用新款SSmartCore智駕電控系統，因此同樣可透過軟體定義方式選購啟用TCS循跡控制與定速巡航，此次增加長按左方向燈鍵二秒鐘以上時間，即可讓車輛緩緩推進的功能，同樣也是透過軟體定義方式實現。

而在日後車款設計，Gogoro產品長彭明義表示從日前推出的Gogoro SuperSport ACE，以及這次推出的全新Gogoro Delight，未來推出車款將會逐漸淡化過往以數字為稱的命名方式，直接透過文字詮釋方式讓使用者更容易理解車款特色。

▲側面以「Delight」象徵女性專屬車款

因此就未來規劃，Gogoro主要車款將會劃分現有Gogoro SuperSport ACE、新款Gogoro Delight，以及包含VIVA XL、VIVA MIX與VIVA等車款，藉此滿足不同使用需求。

至於此次在全新Gogoro Delight車款採用設計，同樣也會開放Gogoro現有車款使用，彭明義表示將會持續藉由新車款增加更多實用功能，並且讓過往推出車款也能使用。

增加「輕巧感」、「儀式感」與「安全感」

而此次推出的全新Gogoro Delight，基本上是以VIVA車架為設計，因此整體體型會較小，同時車高也僅有72.9公分，搭配更容易駐車的中柱設計，標榜讓女性車主可以更容易駕馭。

▲車架實際上以VIVA車款為基礎，加上Gogoro 2的元素設計

▲車高也僅有72.9公分，搭配更容易駐車的中柱設計，標榜讓女性車主可以更容易駕馭

▲同樣具備高度擴充特性

▲前土除也採用可擋下大多數泥塵的設計

同時，除了採用更平坦、加寬的座墊設計，Gogoro Delight更在容易因煞車力道，導致膝蓋往前碰撞位置加上AIRCUSH緩衝飾板，另外也加上可收納杯架設計，方便放置臨時購買的飲料或咖啡。

▲座墊採更平、更寬，更方便女性用戶乘坐使用

▲加上AIRCUSH緩衝飾板，讓車輛在煞停時，可以減少腿部、膝蓋直接撞擊車身的力道

▲可收納杯架，方便放置臨時購買的手搖飲或咖啡

至於動力部分則採用Gogoro G2.2L鋁合金水冷永磁同步馬達，搭配FLO DRIVE皮帶傳動系統，並且採用Gates碳纖維皮帶，提供耐用、無油污、不生鏽、可清水沖洗，同時更容易保養、騎乘安靜的使用體驗，同時提供可在3000轉達成7kW (9.38馬力)功率輸出動力，藉此滿足日常生活多數騎乘需求。

另外，在「輕巧感」設計除了更方便操駕與更容易駐車，Gogoro Delight更藉由新款SSmartCore智駕電控系統，提供在馬達啟動時，長按左方向燈鍵超過二秒鐘，即可讓車輛緩緩推進，藉此方便女性車主推行移動車輛，同時也能選擇啟用TCS循跡控制等功能，讓車輛騎乘更安心。

▲感應啟動位置設計在車身側面

在「儀式感」部分，則是增加安心護送燈功能，透過Gogoro App開啟功能後，即可在車輛關閉電源後，讓大燈延時恆亮，並且點亮前後方向燈與煞車燈，讓女性車主可以在幽暗巷弄保持安心，另外在車廂內也加入U型照明燈，透過廣角光源照亮車廂置物空間，方便在黑夜環境下順利取物。

針對傳統車輛的車廂經常會有異味，或是手把容易髒污情況，全新Gogoro Delight則是在車廂內加入香氛組，藉此時時消除車廂內的異味，同時也能透過在握把、車廂內加入銀離子抗菌劑，藉此降低細菌沾染問題，甚至可透過UV光觸媒抑菌抗臭循環機進行消臭。

▲車廂增加銀離子抗菌劑塗佈，藉此降低細菌孳生，而此次增加的U型照明燈，則可透過廣角光源照亮車廂置物空間，方便在黑夜環境下順利取物

▲車廂內加入香氛組設計，可以讓用戶自行更換，或是使用自己偏好的香料

▲透過UV光觸媒抑菌抗臭循環機進行消臭

▲握把同樣採用銀離子抗菌劑減少細菌孳生

「安全感」方面，則是在前述設計之外，更採用汽車等級Class D LED頭燈，讓照射角度擴大2倍，最大亮度提高3倍，藉此增加夜間視野，同時也能透過SBS前後同步煞車、雨天模式等設計確保騎乘安全。

Gogoro第一款以女性用戶訴求為出發的車款

Gogoro表示，雖然台灣市場多數機車騎乘比例還是以男性居多，但在電動機車的使用比例上，卻是以女性為多數，不過市場大部分設計車款都是針對男性使用需求為主，甚少針對女性用戶設計。

因此這次推出的Gogoro Delight，便是由女性構成團隊，透過傾聽女性用戶訴求打造而成，藉此提供更多以女性為出發的使用體驗。

▲Gogoro第一款由全數女性組成團隊設計車款

Gogoro Delight將提供標準款與Basic兩種車款，標準款分別提供「璨光藍」、「裸光金」、「琉光綠」、「凝光白」等四款配色，Basic車款則提供「柔霧白」配色，標榜從儀錶、座墊到車身，透過調整色澤深淺與光感，搭配鍍鉻裝飾設計，藉此提供更豐富的層次感。

此外，Gogoro此次更針對Gogoro Delight車款打造30種全新風格配件，加上目前已經推出超過100款配件，將能滿足女性多樣化個性需求，其中包含可快速放置小物或輕便雨衣的多功能晴雨置物盒、針對女性包款打造的弧形提袋掛勾、方便放置物品或踩踏的菱格拼接平踏墊，甚至是方便女性在騎乘使用的防潑水遮陽裙。

▲Gogoro Delight車款具備30種全新風格配件，加上目前Gogoro已經推出超過100款配件，將能滿足女性多樣化個性需求

目前購買Gogoro Delight車款可選擇36期0利率方案，另外也能選擇「Gogoro 睿智選 輕鬆貸隨時還」方案，提供購車首年低利率、免開辦費、免設定費、彈性還款，再加贈2000元配件金。

以台北市為例，只要符合政府新購或汰購補助資格，可享政府最高補助27300元，Gogoro Delight Basic車款最低僅需62680元起。

▲此次與Gogoro Delight一同出現的「特殊」電池，但經確認目前不會實際投入GoStation電池交換站使用

▲「璨光藍」

▲「裸光金」

▲「琉光綠」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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