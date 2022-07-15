快訊

南投4死命案歹徒持雙槍行凶 3被害人是8年前舊案證人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

滿足電動車生產需求 Panasonic在美國斥資40億美元建全球最大電池工廠

聯合新聞網／ 楊又肇

Panasonic宣布將斥資40億美元於美國堪薩斯州建造全新電池工廠，藉此向多家業者提供鋰離子電池，同時也將增加多達4000個全新工作機會。

目前Panasonic尚未公布新電池工廠實際佔地規模，以及日後可達產能，但可能將成為全球最大規模電池工廠，預期比Tesla位於內華達州斯帕克斯的Gigafactory電池工廠更大。

依照說明，此座電池工廠完成建置之後，將投入生產Tesla需要的新款4680高性能電池，預計在2024年年初開始提供，預期在電量增加5倍，讓續航里程增加15%，進而可讓電動車生產成本降低，藉此推動電動車使用率提升

由於電動車對於電池需求龐大，因此Panasonic計畫透過建廠擴大產能，藉此滿足市場需求。而此次選擇在堪薩斯州建廠，將能就近向Tesla位於德州的電動車工廠提供所需電池元件，以利維持彼此合作關係。

在此之前，Panasonic已經投資2000億日圓協助Tesla建造Gigafactory電池工廠，但後續因為良率問題使得電池工廠多年處於虧損狀態，直到去年3月底才宣布轉虧為盈。

包含LG、三星開始與傳統車廠合作建置電池工廠，而中國寧德時代近期也傳出在美國境內擴廠，計畫向Tesla等業者提供三元鋰電池及磷酸鐵鋰電池，因此也讓Panasonic積極擴大建置電池工廠，避免遭競爭對手超越。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 德州

延伸閱讀

俄烏戰爭使油價飆漲 馬斯克宣稱：鋰電池是「新的石油」

2022年車用半導體市場動向

充電樁股營運即將火力全開

華城電能在台推出480kW充電功率的充電樁 最多讓4輛電動車同時充電

相關新聞

你有收到簡訊嗎？中華電信悄曝499吃到飽4方案 網友喊這項最優惠

又要掀起一波「499之亂」了嗎？日前有網友收到中華電信發出「隱藏版」簡訊給用戶通知續約，分為4種吃到飽的方案，裡頭還註明「原號續約」、「專屬續約優惠資格」，其他用戶就算知道續約網址，仍需輸入門號及身分證字號驗證，通過才能使用該方案。他詢問網友應該要選4G還是5G吃到飽，幾乎網友一面倒選擇4G。

Tesla推出滿電時間計算機 確認電動車能節省多少時間成本

Tesla宣布在台灣LINE官方帳號增加「滿電出門時間管理計算機」功能，讓使用者能輕鬆試算從傳統燃油汽車轉換使用Tesla電動車，將能節省多少時間成本。

SEGA宣布將於10/27推出美規迷你復刻機種Genesis 2 Mini，透過亞馬遜電商獨家銷售

SEGA在今年6月初宣布推出新款迷你復刻機種Mega Drive Mini 2之後，稍早接續公布將針對北美市場推出美規版本，並且確認以Genesis 2 Mini為稱，同樣收錄50款經典遊戲。

Unity為投放遊戲內廣告收購IronSource 引開發者反彈

Unity稍早宣布以44億美元收購軟體業者IronSource，似乎計畫藉此強化遊戲內廣告投放應用功能，但顯然因此引發不少開發者不滿，甚至揚言改用其他遊戲引擎。

Gogoro Delight由女性團隊打造 主打輕巧、儀式、安全三大訴求

從2018年推出第一款以Gogoro 2為基礎打造，並且針對女性使用訴求降低車高、增加更容易駐車等設計的Gogoro 2 Delight後，Gogoro今日 (7/14)宣布推出全新Gogoro Delight車款，標榜以「By Her, For Her」的女性設計理念，透過「輕巧感」、「儀式感」與「安全感」三大訴求，針對女性用車需求量身打造，同時更成為Gogoro第一款由女性團隊打造車款。

讓員工有更大工作彈性 Zoom：企業應將混合辦公視為新常態

在稍早舉辦的亞太區Work Transformation Summit線上活動中，Zoom亞太區負責人Ricky Kapur說明雖然在疫情逐漸放緩之下，亞太地區企業陸續重新開放辦公室，而許多雇主也希望員工重返辦公室，希望辦公模式可以恢復成疫情之前的情況，但在許多員工已經熟悉混合辦公模式之下，企業顯然也必須將混合辦公視為新常態。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。