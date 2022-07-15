滿足電動車生產需求 Panasonic在美國斥資40億美元建全球最大電池工廠

Panasonic宣布將斥資40億美元於美國堪薩斯州建造全新電池工廠，藉此向多家業者提供鋰離子電池，同時也將增加多達4000個全新工作機會。

目前Panasonic尚未公布新電池工廠實際佔地規模，以及日後可達產能，但可能將成為全球最大規模電池工廠，預期比Tesla位於內華達州斯帕克斯的Gigafactory電池工廠更大。

依照說明，此座電池工廠完成建置之後，將投入生產Tesla需要的新款4680高性能電池，預計在2024年年初開始提供，預期在電量增加5倍，讓續航里程增加15%，進而可讓電動車生產成本降低，藉此推動電動車使用率提升

由於電動車對於電池需求龐大，因此Panasonic計畫透過建廠擴大產能，藉此滿足市場需求。而此次選擇在堪薩斯州建廠，將能就近向Tesla位於德州的電動車工廠提供所需電池元件，以利維持彼此合作關係。

在此之前，Panasonic已經投資2000億日圓協助Tesla建造Gigafactory電池工廠，但後續因為良率問題使得電池工廠多年處於虧損狀態，直到去年3月底才宣布轉虧為盈。

包含LG、三星開始與傳統車廠合作建置電池工廠，而中國寧德時代近期也傳出在美國境內擴廠，計畫向Tesla等業者提供三元鋰電池及磷酸鐵鋰電池，因此也讓Panasonic積極擴大建置電池工廠，避免遭競爭對手超越。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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