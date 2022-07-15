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讓員工有更大工作彈性 Zoom：企業應將混合辦公視為新常態

聯合新聞網／ 楊又肇

在稍早舉辦的亞太區Work Transformation Summit線上活動中，Zoom亞太區負責人Ricky Kapur說明雖然在疫情逐漸放緩之下，亞太地區企業陸續重新開放辦公室，而許多雇主也希望員工重返辦公室，希望辦公模式可以恢復成疫情之前的情況，但在許多員工已經熟悉混合辦公模式之下，企業顯然也必須將混合辦公視為新常態。

此次活動中，除了由Ricky Kapur分享近期觀察到的亞太地區企業辦公模式改變，更由Qualtrics產品長Jay Choi等人說明如何藉由科技，以及傾聽員工意見，藉此建立能讓企業維持運作成長，並且讓員工也能繼續以更具彈性且安全形式工作。

在Qualtrics近期調查中，相較全面採用遠距，或是全面恢復實體形式辦公，許多人更傾向藉由彈性更高的混合模式工作，意味多數員工更希望能在工作、生活之間取得更高平衡性。而若企業無法提供足夠彈性工作模式，將可能導致員工選擇跳槽至可以提供更高彈性的工作機會，進而產生人才流失問題。

因此在Zoom的觀察中，企業必須在後疫情時代以更有效方式傾聽員工需求，即便重返辦公室工作仍有其必要性，但企業仍應提供適度彈性，讓員工可以透過更適合自己的工作模式。而企業也應該思索本身適合什麼樣的工作模式，同時可以透過哪些科技方式讓員工可以有更大工作彈性，讓員工可以藉由彈性工作型態發揮專長。

而在混合辦公模式下，如何讓遠距辦公，以及回到辦公室工作的員工可以更方便協同作業、開會討論事宜，並且能藉由網路服務平台消弭時間與空間限制，甚至能讓使用不同語言的跨地區員工無障礙地溝通、互動，也將成為企業日後課題，藉此讓透過不同形式辦公的員工都能輕易互動。

從目前趨勢來看，企業不僅要構思合適的彈性工作模式，同時也必須因應後疫情時代的工作型態，導入更合適的科技工具資源，例如讓員工可以在任何情況下，即可透過網路連線參與會議，或是在回到辦公室之前，透過網路管道預約個人使用辦公空間，或是安排接下來的會議行程，另外在透過線上會議進行互動時，最好能夠像是面對面般地談話。

至於此次提到的Workspace Reservation辦公空間預約功能，預計會在今年7月中旬開放使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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