你有收到簡訊嗎？中華電信悄曝499吃到飽4方案 網友喊這項最優惠
又要掀起一波「499之亂」了嗎？日前有網友收到中華電信發出「隱藏版」簡訊給用戶通知續約，分為4種吃到飽的方案，裡頭還註明「原號續約」、「專屬續約優惠資格」，其他用戶就算知道續約網址，仍需輸入門號及身分證字號驗證，通過才能使用該方案。他詢問網友應該要選4G還是5G吃到飽，幾乎網友一面倒選擇4G。
一名網友在PTT的「MobileComm」版發文表示，這次收到中華電信的隱藏版的吃到飽方案有4種，並詢問網友「會選4G還是5G續約呢？」而4種吃到方案如下：
1.4G 499吃到飽（綁約30個月）
網內前5分鐘免費，再送45分鐘；網外、市話各送40分鐘。
2.4G 599吃到飽（綁約30個月）
網內免費；網外、市話各送90分鐘。
3.5G 599吃到飽（綁約24個月）
享5G 24GB流量，超過降速4G 5Mbps；網內前5分鐘免費；網外、市話各送30分鐘，再加贈Hami Point 2000點。
4.5G 599吃到飽（綁約12個月）
享5G 24GB流量，超過降速4G 5Mbps；網內前5分鐘免費；網外、市話各送30分鐘，再加贈Hami Point 1000點。
該文引起網友熱議，不少網友火速上網搶購，發現網頁塞車中不好申請，而面對4G或5G的選擇，網友幾乎一面倒選擇4G，表示「5G分享有限制，類5G都是nsa（指Non-Standalone，非獨立組網，4G和5G基地台並存）。」、「5G量到限5Mbps感覺沒很香…太慢了」、「5G是垃圾，千萬不要被騙」、「5G 599真的慢到想哭，還好只簽1年，第10個月可換。」、「這網外市話挺猛的。」
也有不少網友收到的方案不同，像是有人只收到5G吃到飽的方案，299的用戶則收到「499吃到飽有21M速度上限」。還有網友明明收到簡訊通知但網頁驗證卻沒過關，提出另一種做法，「有收到簡訊的，真的直接撥800找真人客服處理會快很多。」另外也有對於中華電信的隱藏版499方案不以為意，紛紛跳槽到其他電信業者，「中華488轉無框行動466三個月多，每個月都只繳166元，原來以前都是盤子。」
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