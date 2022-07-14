華城電能在台推出480kW充電功率的充電樁 最多讓4輛電動車同時充電
去年宣布與華碩合作可透過車牌識別是否為電動車的充電站，華城電能此次宣布在台推出可對應480kW充電功率的充電樁，輸出電壓最高可達1000V，並且對應CCS1、CCS2兩種充電規格，另外更可針對建置需求調整櫃體，將充電功率調整為240kW，單櫃最多可同時讓4輛電動車充電。
相較過往在台佈署使用的充電樁最高功率為360kW，華城電能強調此次推出的充電樁不僅最可輸出高達480kW充電功率，充電最高可對應1000V，而槍線則支援最高電流500A輸出，更同時支援CCS1、CCS2兩種規格，甚至可依照使用地區需求調整為240kW，最多可透過單櫃設計讓4台電動車同時充電。
華城電能表示，未來將先針對高速公路交流道附近佈署480kW充電樁，藉此滿足需要快速補充電力的電動車車主使用，同時在商用市場也計畫銜接電動巴士或電動物流車隊的充電需求。
在此之前，華城電能已經持續在台佈建20座EVALUE DC直流快充充電樁、220座AC交流充電樁，站點遍及全台84個據點，所有充電設備連線總功率可達5765kW，接下來計畫在今年底前達成佈建500座AC交流充電樁，以及30座DC直流快充充電樁的目標。
至於站點方面也將朝多角化經營發展，並且積極擴充更多元站點型態，目前範圍涵蓋科學園區、便利商店、3C家電賣場、購物百貨店、大型量販店、飯店/民宿、加油站、旅遊風景區、停車場、餐廳、社區大樓等，其中包括7-ELEVEN、燦坤3C、統一渡假村、金弘笙、高雄SKM Park等各類商業場所，藉此銜接電動車主日常充電需求。
另外，華城電能此次也同步發表全新改版EVALUE App 2.0，針對圖標進行大幅度改版，透過不同顏色識別以及即時更新的資訊，協助車主更快掌握附近AC交流充電樁與DC直流快充充電樁可使用狀態，同時也能輕鬆探索周遭合作站點資訊。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 蘋果「砍頭」MacBook Pro還能用？變「類Mac mini」他曝CP值更高！
▪ 蘋果「Trade In」舊換新34樣產品跳水！iPhone這2款降最多、Mac這物少了13K
▪ 【周報】臉書輸入「蘿莉」會被警告？「@」這樣念才高級
▪ 開全球第一槍！這國家的蘋果產品全面漲價 貴到「一台抵兩台」
▪ 【教學】EXCEL加註解還能「變美美」 看表單更一目了然
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言