華城電能在台推出480kW充電功率的充電樁 最多讓4輛電動車同時充電

去年宣布與華碩合作可透過車牌識別是否為電動車的充電站，華城電能此次宣布在台推出可對應480kW充電功率的充電樁，輸出電壓最高可達1000V，並且對應CCS1、CCS2兩種充電規格，另外更可針對建置需求調整櫃體，將充電功率調整為240kW，單櫃最多可同時讓4輛電動車充電。

相較過往在台佈署使用的充電樁最高功率為360kW，華城電能強調此次推出的充電樁不僅最可輸出高達480kW充電功率，充電最高可對應1000V，而槍線則支援最高電流500A輸出，更同時支援CCS1、CCS2兩種規格，甚至可依照使用地區需求調整為240kW，最多可透過單櫃設計讓4台電動車同時充電。

華城電能表示，未來將先針對高速公路交流道附近佈署480kW充電樁，藉此滿足需要快速補充電力的電動車車主使用，同時在商用市場也計畫銜接電動巴士或電動物流車隊的充電需求。

在此之前，華城電能已經持續在台佈建20座EVALUE DC直流快充充電樁、220座AC交流充電樁，站點遍及全台84個據點，所有充電設備連線總功率可達5765kW，接下來計畫在今年底前達成佈建500座AC交流充電樁，以及30座DC直流快充充電樁的目標。

至於站點方面也將朝多角化經營發展，並且積極擴充更多元站點型態，目前範圍涵蓋科學園區、便利商店、3C家電賣場、購物百貨店、大型量販店、飯店/民宿、加油站、旅遊風景區、停車場、餐廳、社區大樓等，其中包括7-ELEVEN、燦坤3C、統一渡假村、金弘笙、高雄SKM Park等各類商業場所，藉此銜接電動車主日常充電需求。

另外，華城電能此次也同步發表全新改版EVALUE App 2.0，針對圖標進行大幅度改版，透過不同顏色識別以及即時更新的資訊，協助車主更快掌握附近AC交流充電樁與DC直流快充充電樁可使用狀態，同時也能輕鬆探索周遭合作站點資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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