新一代藍牙音訊技術LE Audio曝光 強化無線音訊、產品即將上市
藍牙技術聯盟宣布完成新一代藍牙音訊技術LE Audio全套技術規格定義，預期將能帶動全新藍牙耳機使用體驗。
在先前規劃中，LE Audio將以低功耗形式運作，並且強化無線音訊表現，另外也提升藍牙助聽器使用體驗，更將原本以音訊分享為稱的功能，正式更名為Auracast廣播音訊 (Auracast broadcast audio)，藉此增加更多藍牙耳機與他人、周遭互動模式。
依照藍牙技術聯盟說明，目前已經針對首波支援LE Audio技術的藍牙應用產品提供認證，這些產品預期會在近期幾個月內陸續上市。
而在相關證言中，Sony行動產品事業群暨家庭娛樂與音響產品事業部總經理中村裕更透露，Sony參與LE Audio技術規格專案，意味在相關規格設計貢獻相關技術資源，其中包含對應低延遲、連線更穩定的遊戲內容使用體驗，同時也能藉由Auracast廣播音訊特性增加藍牙耳機使用便利性。
在此之前，Sony就曾貢獻LDAC相關技術，並且讓更多裝置使用，甚至也成為Android標準使用技術之一。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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