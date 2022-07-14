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蘋果產品設計將有變化？Jony Ive離職傳帶走一批設計師

聯合新聞網／ 楊又肇

相關消息指稱，蘋果已經正式結束與Jony Ive離開後創立設計公司LoveFrom的合作關係。

在結束與蘋果之間的合作關係後，代表LoveFrom將可自由承接各類設計需求業務，而蘋果日後產品設計風格走向，或許也將成為市場關注重點。

先前與蘋果合作協議中，雖然並未限制LoveFrom承接其他品牌設計需求業務，但其中並不包含與蘋果產品有競爭關係的內容，而蘋果也藉由支付1億美元確保彼此合作關係。

不過，顯然蘋果內部對於與LoveFrom合作關係感到質疑，同時也認為Jony Ive離開蘋果，成立LoveFrom之後，帶走不少原本在蘋果任職的設計師，導致蘋果內部產品設計能力受到影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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