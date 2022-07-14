推特宣戰！提2大點向馬斯克提出訴訟 要求強制執行收購義務

Twitter稍早正式向馬斯克（Elon Musk）提出訴訟，並且要求法院強制執行原本協議以440億美元收購，同時也認為Elon Musk提出終止收購說法僅為遷強理由。

在起訴內容中，Twitter認為Elon Musk拒絕繼續收購原因，只是因為不符合其個人利益。另一方面，Twitter更直指Elon Musk在對外聲明將以440億美元收購後，就因為其言論持續影響Twitter市值，造成明顯的商業風險。

在此之前，Elon Musk多次強調認為Twitter的假帳號比例遠比5%還高，同時也一再批評Twitter未能交出真實數據內容，甚至認為Twitter以誤導性說法試圖掩飾其假帳號真實比例。

不過，由於Elon Musk曾與Twitter簽署具法律約束力的協議，其中包含Elon Musk未依照協議收購時，將賠償Twitter至少10億美元，另外在Elon Musk能夠透過融資收購的前提下，Twitter也能透過訴訟要求Elon Musk履約完成收購。

而Twitter認為Elon Musk之所以選擇拒絕收購，實際上是因為其個人利益明顯受到影響，其中包含Elon Musk宣布收購Twitter之後，造成Tesla股價下滑，使得這名億萬富翁企圖以Twitter未能提供真實數據為由拒絕履行收購義務。

另一方面，Twitter也指稱Elon Musk在宣布收購之後，持續在個人Twitter帳號批評Twitter高層管理方式，同時也持續以其言論影響Twitter股價，明顯違反當時簽訂協議，甚至未能盡最大努力完成收購。

市場看法則認為Elon Musk可能準備藉由訴訟迫使Twitter重新回到談判桌上，並且計畫協議以更低價格完成收購。但在其他可能性中，Elon Musk也可能選擇支付10億美元「分手費」結束此筆交易爭議，或是因為融資不順利情況，導致無法完成收購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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