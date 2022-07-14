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NVIDIA推出精簡量子與經典程式模型的統一程式編寫平台QODA

聯合新聞網／ 楊又肇

針對未來量子運算應用發展，NVIDIA宣布推出可打造精簡量子與經典程式模型的統一程式編寫平台QODA (Quantum Optimized Device Architecture,量子最佳化元件架構)，讓量子運算可以變得更容易使用。

QODA背後是以NVIDIA DGX運算系統，結合科學超級運算中心，以及佈署在公有雲中的大量NVIDIA GPU運算資源，藉此模擬未來的量子運算設備執行模式，進而可將量子運算輕易應用在各類應用需求。

而NVIDIA更在東京舉辦的Q2B大會上宣布與多家供應商、超級運算中心合作，其中包含量子硬體供應商IQM Quantum Computers、Pasqal、Quantinuum、Quantum Brilliance、Xanadu，以及軟體供應商QC Ware、Zapata Computing，另外也包含於利希研究中心 (Forschungszentrum Jülich)、勞倫斯伯克利國家實驗室 (Lawrence Berkeley National Laboratory)與橡樹嶺國家實驗室 (Oak Ridge National Laboratory)。

目前許多量子研究組織已經採用NVIDIA GPU，以及cuQuantum軟體開發獨立的量子電路，而藉由QODA進行模擬運算，即可輕易打造完整量的子應用程式，進而讓人工智慧、高效能運算、健康、金融及其他領域的量子研發發展大幅度推進。

除了NVIDIA，目前包含AWS、Google Cloud、微軟等公有雲也已經開始佈署量子運算發展，其中也同樣藉由雲端運算、軟體模擬等方式建構量子運算模型，進而推動更多需要量子運算規模算力的技術領域發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

東京

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