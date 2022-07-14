Qualcomm暗示將針對穿戴裝置推出新一代Snapdragon Wear處理器
Qualcomm稍早預告將推出新一代Snapdragon Wear平台，或許將可能會是日前傳聞的Snapdragon Wear 5100系列處理器，但也有可能因應新款手機處理器命名方式，重新調整Snapdragon Wear系列處理器命名方式。
至於首款採用此處理器的穿戴裝置，有可能會是Fossil預計推出新款智慧手錶，或是由三星接下來準備推出的新款Galaxy Watch 5系列採用，另外也可能應用在Google預計在秋季推出的Pixel Watch。
目前還無法確認新款Snapdragon Wear處理器細節，但預期將對應更高運算效能，同時採更低功耗表現設計，藉此讓穿戴裝置電池續航時間更久。
The clock is ticking on something big. 👀⌚ pic.twitter.com/0bYaGf3SrF— Snapdragon (@Snapdragon) July 12, 2022
在此之前，有消息指稱新款Snapdragon Wear處理器，將以三星4nm製程打造，預期將推出Snapdragon Wear 5100與Snapdragon Wear 5100+兩款設計，其中Snapdragon Wear 5100將以MLP (微引線框架封裝)形式設計，將使電源管理IC獨立於SoC設計之外運作，而Snapdragon Wear 5100+則會以MEP (模壓嵌入式封装)形式設計，將把電源管理IC整合進SoC。
兩款處理器均配置4組Arm Cortex-A53 CPU，運作時脈為1.7GHz，另外搭配運作時脈為700MHz的Adreno 702 GPU，並且支援LPDDR4X記憶體與eMMC 5.1儲存元件，同時搭載一組可同時處理兩組鏡頭感光元件及1080P影像錄製的ISP。
差異之處除了兩款處理器封裝設計不同，以及電源管理IC是否採獨立設計，更包含在Snapdragon Wear 5100+額外配置一組QCC5100協同處理器，將負責控管藍牙連接、動態感測元件數據處理，以及推播訊息等一般使用需求，僅在需要大量運算時才會動用Snapdragon Wear 5100+的CPU、GPU等運算元件。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 蘋果「砍頭」MacBook Pro還能用？變「類Mac mini」他曝CP值更高！
▪ 蘋果「Trade In」舊換新34樣產品跳水！iPhone這2款降最多、Mac這物少了13K
▪ 【周報】臉書輸入「蘿莉」會被警告？「@」這樣念才高級
▪ 開全球第一槍！這國家的蘋果產品全面漲價 貴到「一台抵兩台」
▪ 【教學】EXCEL加註解還能「變美美」 看表單更一目了然
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言