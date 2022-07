Qualcomm暗示將針對穿戴裝置推出新一代Snapdragon Wear處理器

Qualcomm稍早預告將推出新一代Snapdragon Wear平台,或許將可能會是日前傳聞的Snapdragon Wear 5100系列處理器,但也有可能因應新款手機處理器命名方式,重新調整Snapdragon Wear系列處理器命名方式。

至於首款採用此處理器的穿戴裝置,有可能會是Fossil預計推出新款智慧手錶,或是由三星接下來準備推出的新款Galaxy Watch 5系列採用,另外也可能應用在Google預計在秋季推出的Pixel Watch。

目前還無法確認新款Snapdragon Wear處理器細節,但預期將對應更高運算效能,同時採更低功耗表現設計,藉此讓穿戴裝置電池續航時間更久。

The clock is ticking on something big. 👀⌚ pic.twitter.com/0bYaGf3SrF