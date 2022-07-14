快訊

中職／富邦悍將另類M1 14年來上半季最低勝率紀錄近了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

米其林執行長 預期全球車輛銷售市場要等到2024才會復甦

聯合新聞網／ 楊又肇

法國輪胎業者米其林執行長Florent Menegaux在受訪時表示，認為車輛銷售市場至少要等到2024年才能從半導體短缺問題復甦。

近年因為行冠狀病毒疫情影響，加上今年發生烏俄戰爭打亂原本原物料貨運，以及半導體元件供應短缺等問題，同時也伴隨全球經濟衰退與全球環保法規更嚴苛情況，而消費者對於車輛選購也出現更長的猶豫期，使得車輛銷售表現大幅下滑。

Florent Menegaux預期車輛銷售市場至少要等到2024年才會恢復，但前提是全球經濟不會出現明顯衰退。另外，Florent Menegaux預期歐洲市場在更嚴苛的環保法規限制，加上市場越來越多人觀望電動車日後發展，因此將使現行燃油車市場交易量下降。

而受到原物料成本上漲影響，米其林近期接連上調其輪胎產品價格，避免成本影響本身產品銷售利潤。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體 米其林

延伸閱讀

英國消費者調查：100%車主只要售價相同 就願意棄油轉電

鴻海電動車進擊 泰國設廠

小孩能放電、大人長知識！米其林在台50週年特展起跑

中東最頂尖米其林！寶格麗杜拜度假村 兩餐廳摘3星星

相關新聞

你有收到簡訊嗎？中華電信悄曝499吃到飽4方案 網友喊這項最優惠

又要掀起一波「499之亂」了嗎？日前有網友收到中華電信發出「隱藏版」簡訊給用戶通知續約，分為4種吃到飽的方案，裡頭還註明「原號續約」、「專屬續約優惠資格」，其他用戶就算知道續約網址，仍需輸入門號及身分證字號驗證，通過才能使用該方案。他詢問網友應該要選4G還是5G吃到飽，幾乎網友一面倒選擇4G。

米其林執行長 預期全球車輛銷售市場要等到2024才會復甦

法國輪胎業者米其林執行長Florent Menegaux在受訪時表示，認為車輛銷售市場至少要等到2024年才能從半導體短缺問題復甦。

LG顯示器玩創意 16:18特殊比例、2用支架滿足多工需求

疫情讓許多民眾的工作型態徹底改變，多工作業的需求越來越多，也讓許多民眾尋覓更便利的顯示器解決方案，讓空間更省、使用彈性更...

華城電能在台推出480kW充電功率的充電樁 最多讓4輛電動車同時充電

去年宣布與華碩合作可透過車牌識別是否為電動車的充電站，華城電能此次宣布在台推出可對應480kW充電功率的充電樁，輸出電壓最高可達1000V，並且對應CCS1、CCS2兩種充電規格，另外更可針對建置需求調整櫃體，將充電功率調整為240kW，單櫃最多可同時讓4輛電動車充電。

新一代藍牙音訊技術LE Audio曝光 強化無線音訊、產品即將上市

藍牙技術聯盟宣布完成新一代藍牙音訊技術LE Audio全套技術規格定義，預期將能帶動全新藍牙耳機使用體驗。

蘋果產品設計將有變化？Jony Ive離職傳帶走一批設計師

相關消息指稱，蘋果已經正式結束與Jony Ive離開後創立設計公司LoveFrom的合作關係。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。