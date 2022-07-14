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米其林執行長 預期全球車輛銷售市場要等到2024才會復甦
法國輪胎業者米其林執行長Florent Menegaux在受訪時表示，認為車輛銷售市場至少要等到2024年才能從半導體短缺問題復甦。
近年因為行冠狀病毒疫情影響，加上今年發生烏俄戰爭打亂原本原物料貨運，以及半導體元件供應短缺等問題，同時也伴隨全球經濟衰退與全球環保法規更嚴苛情況，而消費者對於車輛選購也出現更長的猶豫期，使得車輛銷售表現大幅下滑。
Florent Menegaux預期車輛銷售市場至少要等到2024年才會恢復，但前提是全球經濟不會出現明顯衰退。另外，Florent Menegaux預期歐洲市場在更嚴苛的環保法規限制，加上市場越來越多人觀望電動車日後發展，因此將使現行燃油車市場交易量下降。
而受到原物料成本上漲影響，米其林近期接連上調其輪胎產品價格，避免成本影響本身產品銷售利潤。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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