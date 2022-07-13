GameStop宣布推出自有NFT交易市場 希望藉由數位內容扭轉虧損
今年1月傳出將進軍NFT市場的GameStop，稍早正式推出自有NFT交易市場平台，藉此擴展數位內容發展機會。
因應連續幾季虧損，GameStop近期宣布裁員，甚至解雇現任財務長Mike Recupero，強調將積極轉型。而形成虧損原因，主要與2020年開始的新型冠狀病毒疫情影響有關，造成越來越多玩家偏好購買數位版遊戲，同時也因為遊戲更新時間週期拉長，使得玩家對於硬體更換需求也相對降低，使得GameStop實體門市銷售表現出現下滑，因此開始構思轉型。
依照GameStop董事長Ryan Cohen說明，投入NFT市場是為了擴展更大數位內容發展機會，而市場看法則認為GameStop希望藉由NFT應用發展，藉此扭轉連續幾季的虧損局面。
不過，隨著近期加密貨幣市場呈現下滑，NFT交易市場也比先前熱度衰退許多，GameStop是否能藉由進軍NFT市場扭轉虧損局面，似乎還很難說。
而依照GameStop說明，其NFT市場交易採非託管、以太坊Layer 2為基礎設計，並且能直接連接GameStop Wallet電子錢包進行交易，並且標榜訴求讓玩家、創作者，或是其他社群平台用戶購買、販售NFT內容，藉此增加更多數位內容流通機會。
除了GameStop，越來越多遊戲業者也開始看重NFT市場佈局，例如Square Enix日前就透露將以NFT、去中心化形式發展遊戲市場，而KONAMI也宣布將推出以經典遊戲《惡魔城》系列打造的NFT內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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