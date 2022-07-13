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牽成博通收購VMware的軟體事業群總裁Tom Krause確定跳槽

聯合新聞網／ 楊又肇

彭博新聞報導指稱，負責牽成博通以610億美元收購VMware的博通軟體事業群總裁Tom Krause，確定將離開博通，並且從7月15日起加入另一家提供企業軟體服務的公司。

Tom Krause在2012年加入博通，並且從2016年起擔任財務長，從2020年開始則擔任博通軟體事業群總裁，負責帶領軟體事業群旗下6個業務部門。在近期博通宣布以610億美元收購VMware的交易案中，Tom Krause扮演重要推手。

在博通向美國證券交易委員會遞交文件中，僅說明Tom Krause將離開博通，並且從7月15日起加入另一家企業軟體服務公司，但未具體透露這家公司名稱。而Tom Krause離開博通之後，博通將取消軟體事業群總裁職位，但也未說明日後完成收購VMware，是否重新調整組織結構，或是進行大規模人事異動。

▲博通軟體事業群總裁Tom Krause
▲博通軟體事業群總裁Tom Krause

此外，在此次遞交文件也顯示博通執行長陳福陽接下來的職務維持不變，但博通營運長Charlie Kawwas將同時兼任半導體解決方案部門總裁。

由於在7月5日以前，博通收購VMware的交易案並未出現其他業者出價競爭，而VMware也未反對此筆交易，因此接下來將依照博通規劃完成收購，僅次微軟今年初宣布以687億美元收購動視暴雪，以及Dell在2016年以670億美元收購當時仍持有VMware的EMC之後，成為第三大規模的科技界收購案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動視暴雪 半導體 美國

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