配合7-ELEVEN亞洲第一萬家門市於台南開幕，台泥儲能啟用可識別電動車的充電站

一位從小唸華僑學校、又曾來台唸書的韓國人在網上發文，盛讚台灣兩家企業在韓國的行銷創意，分別是電腦大廠華碩ASUS，以及新創公司時刻科技的Forest App，他們憑藉出色的行銷手法在韓國斬獲一席之地，ASUS在2022年第一季成為韓國筆電市占第一的品牌，Forest App則在2020年登上韓國付費App第2名，近期又與韓團BTS合作再掀話題。許多網友看完文章紛紛感謝原po分享，驚嘆這些連台灣人都不知道。

2022-07-12 15:46