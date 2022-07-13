配合7-ELEVEN亞洲第一萬家門市於台南開幕，台泥儲能啟用可識別電動車的充電站
隨著7-ELEVEN在亞洲地區的第一萬家門市—亞萬店於台南安平開幕，台灣水泥旗下城市新能源發展方案公司台泥儲能 (NHOA.TCC)也宣布在此7-ELEVEN門市啟用台南亞萬站。
台泥儲能台南亞萬站使用飛宏科技DC快充樁，分別設置1座快充樁與2槍規格，預計提供嘉南地區上千台採CCS1及CCS2充電規格的電動車使用，並且能讓假期間府城安平區觀光遊玩的電動車車主使用。
而針對傳統油車佔位問題，台泥儲能台南亞萬站更導入車別識別系統，配合智慧地鎖設計，當電動車趨近完成識別後，即可讓地鎖自動降下，避免傳統油車佔用 (註：目前油電混合車輛將暫時無法使用)。
配合此次新站啟用，台泥儲能台南亞萬站提供開幕首月充電滿11度，即加贈77元充電金優惠，另外也與7-ELEVEN亞萬店合作消費滿711元，即可參加最高價值達471萬元的保時捷電動車抽獎。
台泥儲能是台灣水泥在2021年收購歐洲儲能公司Engie EPS約60.48%股權，成為最大持股者之後更名，品牌名稱源自諾亞方舟故事中的諾亞 (NOAH)，而將品牌寫法則以「NHΩA」形式呈現，其中「Ω」等代表歐姆定律中的電阻單位符號，象徵將創造綠色電能。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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