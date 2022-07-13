可將舊手機變成「網路攝影機」的阿福管家，終於推出第一款硬體產品
過去標榜能藉由軟體方式，讓家中不再使用的舊手機變成「網路攝影機」的軟體新創阿福管家 (AlfredCamera)，目前宣布將推出旗下第一款網路攝影機產品「AlfredCam」，藉此從軟體業者身分進軍硬體市場競爭。
籌備三年規劃的「AlfredCam」，將以美國作為第一個海外銷售市場，預計在7月18日正式上市，首波將以限量2000台形式，透過「VIP用戶限定」預購活動銷售，建議售價為34.99美元，並且加贈一個月免費的AlfredCamera Premium方案。
而規格方面，「AlfredCam」標榜採用Full HD解析度、130度拍攝視角的廣角鏡頭，並且具備微光彩色夜視 (Color Night Vision)、離線長時錄影，以及無縫接軌的app連動體驗，此外也包含AI動態偵測、人物偵測、雙向通話、信任圈及無上限的支援裝置數量等功能。
阿福管家預計最快會在2023年於台灣市場推出，成為全球第二個「AlfredCam」販售地點。
阿福管家計劃透過推出旗下第一款硬體產品，藉此打造更完整的居家安全監控系統，透過軟硬體整合方式打造更專屬個人的居家保全系統，例如可藉由手邊閒置的舊手機、平板，搭配阿福管家app，加上此次宣布推出的網路攝影機「AlfredCam」，以更具彈性方式建構家中監控系統。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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