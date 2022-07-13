Nikon將終止單眼相機業務？ 公司語帶保留：僅為媒體單方面臆測
日經引述消息來源指稱，Nikon將終止單眼相機業務，並且將專注投入無反光鏡機種研發。不過，Nikon在後續對外聲明強調此報導僅為媒體單方面臆測，並非官方公布消息，同時也說明日後將繼續生產、銷售單眼相機產品，另外也會繼續提供後續產品技術支援。
相較目前Sony持續茁壯的無反光鏡相機產品發展，而包含OM數位解決方案 (原本Olympus品牌)、Panasonic等業者也積極佈局無反光鏡相機產品，幾乎僅剩下Nikon、Canon、Pantex仍維持在市場提供單眼相機產品。
但隨著近年來相機市場一直面臨智慧型手機產品擠壓，使得傳統相機業者逐步放棄訴求輕便的隨身機種產品，轉向發展更高階的數位單眼機種，或是投入無反光機種市場，Nikon與Canon後續也分別做出妥協，因應市場趨勢開始提供無反光鏡機種。
不過，或許是為了避免無反光鏡機種產品影響既有單眼機種市場，Nikon與Canon初期都選擇將無反光鏡機種定位在入門使用，即便當時Nikon選擇將1吋感光元件用於無反光鏡機種，藉此解決無反光鏡機種畫質表現問題，最終仍因鏡頭選擇不多，加上產品價格吸引力不高，最終不敵Sony等業者推出的無反光鏡機種競爭。
而Canon方面也曾面臨早期推出的EOS M系列最終停產，但目前則是藉由EOS R系列試圖搶奪Sony藉由全片幅無反光鏡機種打下市場。至於Nikon方面目前則是藉由Nikon Z系列企圖爭取更多市場發展機會，但顯然在市佔表現仍不及Canon。
雖然目前對外澄清並未宣布終止單眼相機業務，但Nikon的聲明內容卻顯得有些保留，僅說明將繼續生產、銷售單眼相機產品，同時也會繼續提供產品技術支援服務，卻未特別說明未來是否繼續研發新款數位單眼機種。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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