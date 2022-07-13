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Ericsson、Qualcomm與法國航太公司Thales將5G網路帶入太空

聯合新聞網／ 楊又肇

Ericsson、Qualcomm Technologies與法國航太公司Thales攜手合作，計畫藉由衛星以非地面網路形式，提供更完整的全球性5G網路服務，進而讓更多難以建置網路服務地區也能有便利的連網資源。

此項合作是基於3GPP國際電信標準組織核准，並且透過地球軌道衛星提供的5G非地面網路 (5G Non-Terrestrial Networks，5G NTN)服務，並且計劃藉由衛星運作特性實現覆蓋面積更廣泛5G網路服務範圍。

目前在法國展開的初步工作，預計測試、驗證5G非地面網路運作模式，藉此確認透過智慧型手機連接使用體驗是否合乎預期，藉此讓地球上所有地方均可使用5G連網服務，不受地形等因素影響，另一方面也能在發生意外災害等情況時，維持網路正常運作，或是進一步將5G網路服務擴展至現行難以建置5G連網資源的極端地域、遠洋海域。

而藉由衛星連接安全特性，更可讓5G非地面網路成為國家政府機構通訊管道，藉此確保國家機構與政府單位網路使用安全。

Ericsson資深副總裁暨技術長Erik Ekudden表示：「Ericsson、Thales和Qualcomm Technologies此項測試與驗證合作，將成為通訊史上的一座重要里程碑。該項合作的最終結果實際上意味著，透過5G衛星和地面網路的協作連接，使用者無論身處海洋中央、偏遠的森林或是地球上的任何地方，都可以獲得高階、安全且具有成本效益的連網能力。」

Qualcomm Technologies工程部門資深副總裁John Smee表示：「為了實現連網無所不在的承諾，5G還必須能夠在沒有地面蜂巢式網路的區域，無論是海上還是偏遠地區，提供網路覆蓋。我們與Ericsson及Thales規劃的研究，將成為推動該項關鍵技術成為現實的重要一步。我們對合作成果充滿期待。」

Thales策略、研究與技術執行副總裁Philippe Keryer表示：「5G網路的部署標示著電信產業的重大變革。它徹底改變了遊戲規則，不僅帶來了全新的商業機遇，而且改變了在連接和保護數十億人和物所需的能力。Thales透過集團內的各項不同活動深度參與其中。Thales與Ericsson和Qualcomm Technologies的研究合作，將展現我們公司的信念，我們堅信5G非地面網路將為這場革新帶來貢獻，並將網路韌性和安全性提升至全新水準。」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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